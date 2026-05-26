Neluțu Varga i-a fixat prețul lui Lorenzo Biliboc: "Nu discut pentru o sumă mai mică"

Neluțu Varga, acționarul majoritar de la CFR Cluj, plănuiește o reconstrucție pentru sezonul următor.

În primul rând, ardelenii sunt nevoiți să găsească alt antrenor, după plecarea lui Daniel Pancu (48 de ani). Sport.ro a anunțat în exclusivitate că Toni Conceicao (64 de ani) este favorit pentru o revenire în Gruia.

După calificarea în Conference League, CFR Cluj vrea câteva transferuri importante, dar ar putea pierde și unul dintre cei mai buni jucători ai sezonului recent încheiat. Lorenzo Biliboc (19 ani) a fost pus de Neluțu Varga pe lista de transferuri.

Neluțu Varga: ”Pentru o sumă mai mică nici nu discut”

Acționarul majoritar de la CFR Cluj i-a fixat și prețul: vrea 4,5 milioane de euro pentru jucătorul său, la care să se adaugă și 20 la sută dintr-un viitor transfer.

Pentru Lorenzo Biliboc vreau 4,5 milioane de euro și 20% dintr-un eventual transfer. Pentru o sumă mai mică de atât nici nu discut. Momentan nu a venit nicio ofertă oficială la club pentru el, dar sunt interese și suntem la început de discuții”, a spus Varga, potrivit GSP.ro.

Biliboc a fost principala soluție de la CFR Cluj pentru regula U21. Și nu a dezamăgit! A evoluat în 39 de partide în toate competițiile, reușind să înscrie de opt ori și să ofere alte patru pase decisive.

Toni Conceicao, favorit să preia CFR Cluj

În cele trei ”mandate” la CFR Cluj, antrenorul portughez, fost selecționer al naționalei Camerunului, a strâns 82 de meciuri pe banca echipei din Gruia, cu care a câștigat două Cupe ale României și o Supercupă.

În ultima perioadă, portughezul a fost apropiat de fotbalul românesc și a venit chiar și în țara noastră pentru a urmări ”pe viu” câteva partide. Ultima oară s-a întâmplat în luna aprilie, când a fost prezent la duelul din Cupa României dintre Dinamo și Universitatea Craiova, câștigat de olteni la penalty-uri.

CFR Cluj a încheiat paly-off-ul pe poziția a 3-a cu 43 de puncte și va juca în preliminariile Conference League în stagiunea viitoare.

