Acuzații explozive după Bayern - PSG! Arbitrul, acuzat că i-a avantajat pe parizieni: ”O spun foarte deschis!”

Finala Champions League dintre Arsenal și PSG se va disputa sâmbătă, 30 mai, de la ora 19:00, pe ”Puskas Arena” din Budapesta.

Partida de la Munchen a avut parte de unele faze controversate, iar cea mai evidentă a fost un penalty neacordat la un henț al lui Joao Neves. În minutul 31, la scorul de 1-0, bavarezii au cerut lovitură de la 11 metri după ce Vitinha a degajat direct în mâna lui Joao Neves. Faza s-a petrecut în interiorul careului, dar arbitrul portughez Joao Pinheiro nu a dictat penalty.

O altă fază controversată s-a petrecut tot în prima repriză, când Nuno Mendes a oprit cu mâna un contraatac al bavarezilor. Fundașul lui PSG avea deja un cartonaș galben, iar toți fanii nemți așteptau un al doilea cartonaș, care, însă, nu a venit.

Se pare că Espen Eskas, al patrulea oficial, i-a transmis centralului că înainte de hențul lui Nuno Mendes, Konrad Laimer a atins balonul cu mâna, însă reluările nu par să indice acest lucru.

Michael Ballack a făcut acuzații grave la adresa brigăzii conduse de Pinheiro. Fostul mare fotbalist a transmis că în opinia sa, Pinheiro a avantajat-o pe PSG.

”Laimer a mai spus: <<Este pentru prima dată când un al patrulea oficial intervine direct într-o fază ca aceasta>>. Și are dreptate. Am avut impresia că nu au vrut să acorde acel cartonaș galben-roșu. Asta este senzația mea ca spectator. Și o spun foarte deschis aici.

Uneori cauți situații astfel încât arbitrul să nu influențeze jocul într-o anumită direcție. Faza respectivă nu ne-a permis să facem acest lucru”, a spus Ballack, conform FCBInside.