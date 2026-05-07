După spectaculosul 5-4 din tur, formația pregătită de Luis Enrique a obținut un egal, scor 1-1, pe terenul bavarezilor și a închis dubla cu 6-5 la general.

Parizienii au început perfect returul din Germania, iar Ousmane Dembele a deschis scorul încă din minutul 3, după pasa lui Khvicha Kvaratskhelia.

Nasser Al-Khelaifi: „Luis Enrique este cel mai bun antrenor din lume”

Bayern a încercat să revină în meci și a egalat abia în prelungiri, prin Harry Kane, însă golul atacantului britanic nu a mai schimbat soarta calificării.

La finalul partidei, președintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi, a avut numai cuvinte de laudă pentru Luis Enrique. Intrat în direct la CBS Sports, omul de afaceri din Qatar l-a numit pe spaniol „cel mai bun antrenor din lume”.

„Ce a făcut el este incredibil. Revoluționează fotbalul, nu doar pe PSG. Sunt foarte mândru de el. Pentru mine, este cel mai bun antrenor din lume”, a declarat Al-Khelaifi pentru CBS Sports.

Finala UEFA Champions League se va disputa pe „Puskas Arena” din Budapesta, pe 30 mai, iar PSG o va întâlni pe Arsenal. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

PSG, în fața unui sezon istoric

PSG mai are de disputat în campionat trei meciuri, toate transmise exclusiv pe VOYO: acasă cu Brest (10 mai), deplasare cu Lens (13 mai) și pe teren advers cu Paris FC (17 mai).

Un succes în etapa următoare le-ar asigura parizienilor al 14-lea campionat din istorie și al treilea la rând din tot atâtea posibile cu Luis Enrique pe bancă.

Până acum, parizienii și-au trecut în cont, în stagiunea curentă, Supercupa Franței, a Europei și Cupa Intercontinentală. Au pierdut un singur trofeu, respectiv Cupa Franței.