Supercupa României, Universitatea Craiova - U Cluj, pe 12 iulie, în Bănie

Având în vedere că Universitatea Craiova a realizat eventul, regulamentul prevede ca formația olteană să înfrunte în Supercupa României a doua clasată din campionat. În acest caz, U Cluj.

Duelul dintre cele două formații a fost programat de FRF pentru duminică, 12 iulie, la o oră care urmează să fie stabilită. La fel ca în ultimele sezoane, echipa gazdă este campioana României, astfel că Supercupa României din acest an va avea loc pe Stadionul "Ion Oblemenco".

Se anunță program încărcat pentru Craiova și U Cluj. Înaintea Supercupei se joacă primele meciuri din Europa

Va fi primul meci al noului sezon fotbalistic din România. În weekend-ul 18-19 iulie va debuta stagiunea 2026/2027 din Superliga.

Supercupa României va fi însă al doilea meci oficial din noul sezon atât pentru Universitatea Craiova, cât și pentru U Cluj. Oltenii vor juca prima manșă din turul 1 preliminar Champions League pe 7 sau 8 iulie, în timp ce ardelenii au programat pe 9 iulie meciul tur din runda inaugurală Europa League.