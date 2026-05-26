Omul de afaceri Florentino Perez (foto) îşi va lansa oficial candidatura la preşedinţia clubului Real Madrid miercuri (20:00, ora României). Aceasta va fi prima sa apariţie publică de când Comisia Electorală i-a validat candidatura.

Actualul conducător, care candidează pentru realegere într-un scrutin în care îl va înfrunta pe colegul său de afaceri, Enrique Riquelme, îşi va prezenta proiectul său presei la un eveniment organizat într-un hotel din Madrid. Cu sloganul ''Multă istorie de scris'', proiectul îşi propune să menţină încrederea membrilor clubului.

Imediat după anunţul validării candidaturii sale, echipa de campanie a lui Florentino Perez a afişat un banner lângă stadionul Santiago Bernabeu cu cele șapte trofee Champions League câştigate în cele două mandate ale sale ca preşedinte (2000-2006 şi 2009-prezent).

Pe 14 mai, Comisia Electorală a lui Real Madrid a convenit să convoace alegeri pentru preşedinte şi Consiliul de Administraţie. Odată cu confirmarea celor două candidaturi, trebuie anunţate data şi locul votării.

Enrique Riquelme, 37 de ani, este prima persoană care îl înfruntă pe emblematicul Florentino Perez de la revenirea acestuia la preşedinţia clubului în 2009, perioadă în care gruparea madrileană a câştigat cinci titluri şi șase trofee Champions League, printre altele.

Potrivit Agerpres, Perez, 79 de ani, a convocat noi alegeri, după ce Real Madrid s-a confruntat cu un al doilea sezon consecutiv fără un titlu major.