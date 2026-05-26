Antrenor nou la FCSB? Ce se întâmplă cu Marius Baciu în cazul unui eșec la barajul cu Dinamo: ”Ce facem?”

Marius Baciu a debutat pe banca celor de la FCSB în meciul de baraj cu FC Botoșani câștigat de roș-albaștri cu scorul de 4-3, o partidă incendiară în lupta pentru finala barajului de calificare în preliminariile Conference League.

Vineri, FCSB o va întâlni pe Dinamo, de la 20:30, pentru un bilet în preliminariile celei de-a treia competiții europene.

Gheorghe Mustață: ”De ce să nu continue Baciu dacă ratează Europa?”

Gigi Becali a mărturisit că are emoții înainte de barajul cu Dinamo, însă a mărturisit că are încredere că echipa sa se va califica. Totuși, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Marius Baciu în cazul unui eșec, mai ales că Elias Charalambous nu a exclus posibilitatea de a reveni la echipă din vară.

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a transmis că are încredere în Marius Baciu și a mărturisit că a fost încântat de ceea ce a văzut la antrenamente. În ceea ce privește barajul cu Dinamo, Mustață spune că Baciu nu poate schimba prea multe lucruri la formația roș-albastră și că totul este în mâinile jucătorilor. 

Își face treaba, am fost și eu la antrenament, am văzut anumite chestii. E ok. În primul rând e Marius Baciu. De ce să nu merite și el o șansă, ca fiecare jucător care a făcut ceva pentru Steaua. E foarte serios ardeleanul și de cuvânt. Ardeleanul e ardelean, se știe. Eu sper ca el să continue după ce se vor face acele transferuri. Sper să aibă noroc și să ia campionatul anul viitor.

Poți acum să îl aduci pe Mourinho. Nu depinde de antrenor. Depinde de cei care intră în teren. Ambiția, dorința de a câștiga. De jucători depinde. Dacă nici acum, cu Dinamo, nu îți dai viața pe teren, să demonstrezi că a fost un eșec și că nu te-ai calificat în play-off, nu te supăra, nu mai ai ce căuta la echipa asta. Lasă tricoul, că atârnă greu, și du-te unde vrei tu”, a spus Mustață la Fanatik.

Întrebat dacă Baciu va continua la FCSB și în cazul unui eșec cu Dinamo, liderul Peluzei Nord a explicat că Marius Baciu nu ar trebui pedepsit pentru un singur meci.

De ce să nu continue dacă ratează Europa? Să pedepsim un antrenor pentru un meci sau două? Să rămână și să dea drumul la treabă. Să facă echipă și anul viitor să defileze în campionat. Aducem pe altul, ce facem? Lasă-l pe ăsta să facă treabă un an”, a adăugat Mustață.

