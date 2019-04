VIITORUL - FCSB, LIVE 21:00! Teja nu a castigat niciun meci impotriva lui Gica Hagi! Echipele probabile

Comentam impreuna VIITORUL - FCSB pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

Viitorul - FCSB, ora 21:00, este meciul vedeta al acestei etape de play-off. Viitorul a castigat deja meciul tur din play-off, scor 2-1.

Mihai Teja nu a reusit sa castige pana acum niciun meci in fata lui Gica Hagi. Actualul antrenor de la FCSB a pierdut o partida, scor 0-2, si a remizat o data, scor 2-2, cu Viitorul pe vremea cand o antrena pe Gaz Metan. Pe banca FCSB, a pierdut meciul din turul play-off-ului.

FCSB are nevoie de un parcurs perfect pentru a spera la castigarea titlului. Echipa lui Teja are putea ramane la 6 puncte in spatele liderului CFR, care si-a castigat deja meciul din aceasta etapa, daca va pierde partida cu Viitorul.

Fanii Viitorului s-au inghesuit la casele de bilete, iar clubul de la malul marii a anuntat ca partida se va disputa cu casa inchisa. Astfel, aproximativ 5.000 de fani vor fi prezenti duminica la meciul cu FCSB.

Echipele probabile:

Viitorul: Cojocaru - Boboc, Taru, Ghita, De Nooijer - Houri, Baluta, Achim - I.Hagi, G.Ganea, Rivaldinho

FCSB: Balgradean - Benzar, Planic, Cristea, J.Morais - Teixeira, Filip - Man, Tanase, Coman - Gnohere