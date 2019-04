Gica Hagi inca nu si-a luat gandul de la titlu! "Se poate intampla orice" Ce spune de meciul cu FCSB!

Viitorul si FCSB se intalnesc duminica in derby-ul etapei a 6-a din play-off.

Viitorul - FCSB se anunta un meci extrem de interesant si important pentru ambele echipe. In timp ce FCSB vrea sa pastreze contactul cu liderul CFR Cluj, Gica Hagi spune ca inca nu si-a luat gandul de la titlul de campion, chiar daca este la 9 puncte de primul loc. Fanii vor lua cu asalt arena din Ovidiu!

"Speram sa fim mai iuti ca ei. Si cu Steaua si cu Craiova si cu CFR Cluj. Avem obiectiv locul 3, dar se poate intampla orice", a spus Gica Hagi la conferinta de presa.

Hagi spune ca Viitorul este echipa favorita in meciul de duminica cu FCSB, dar vrea sa se impuna si in partidele cu Craiova si CFR Cluj: "Dupa ultimele meciuri as spune ca Viitorul (n.r. este favorita). Cand jucam cu Steaua toti suntem urmariti, toata lumea se asteapta sa facem un meci bun", a spus Hagi.

Viitorul - FCSB, cu casa inchisa!

Viitorul si FCSB se intalnesc pe terenul constantenilor, iar fanii au luat cu asalt casele de bilete. Derby-ul din etapa a 6-a din play-off poate fi meciul in care FCSB isi poate lua gandul definitiv de la titlu, in cazul in care elevii lui Gica Hagi se impun.

Tocmai de aceea, fanii Viitorului s-au inghesuit la casele de bilete, iar clubul de la malul marii a anuntat ca partida se va disputa cu casa inchisa. Astfel, aproximativ 5.000 de fani vor fi prezenti duminica la meciul cu FCSB.