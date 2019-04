Cate bilete s-au vandut la Viitorul - FCSB! Nebunie totala inainte de meciul care o poate opri pe FCSB din drumul catre titlu! Ce ii asteapta pe elevii lui Mihai Teja!

Viitorul - FCSB este derby-ul etapei a 6-a din play-off.

Viitorul si FCSB se intalnesc pe terenul constantenilor, iar fanii au luat cu asalt casele de bilete. Derby-ul din etapa a 6-a din play-off poate fi meciul in care FCSB isi poate lua gandul definitiv de la titlu, in cazul in care elevii lui Gica Hagi se impun.

Tocmai de aceea, fanii Viitorului s-au inghesuit la casele de bilete, iar clubul de la malul marii a anuntat ca partida se va disputa cu casa inchisa. Astfel, aproximativ 5.000 de fani vor fi prezenti duminica la meciul cu FCSB.