"Nu o sa ma uit la Viitorul - FCSB, sper doar ca Hagi sa joace cu cea mai buna echipa!" Reactia lui Dan Petrescu dupa ce a mai facut un pas spre titlu

SEPSI 0-1 CFR Cluj | Echipa lui Dan Petrescu a mai facut un pas spre titlu.

CFR s-a distantat la 6 puncte in fata FCSB-ului, iar Dan Petrescu spera ca Viitorul sa castige meciul de duminica seara.

"Imi doresc doar ca Viitorul sa joace cu prima echipa, cu cei mai buni jucatori, dar nu o sa ma uit la meci."

"Viitorul a fost campioana, este echipa care joaca poate cel mai bun fotbal, cu jucatori de atac foarte buni si cu un antrenor extraordinar."

Dupa victoria cu Sepsi, CFR Cluj incearca sa intoarca infrangerea din semifinalele Cupei Romaniei, 1-3 cu Astra.

"Era foarte importanta victoria aceasta cu Sepsi, pentru ca veneam dupa doua egaluri in campionat, plus acea infrangere in Cupa."

"Daca Astra va juca asa cum a jucat cu Craiova, pentru ca am vazut ca a fost un meci de vacanta, eu zic ca vom mai avea sanse. Vom incerca sa facem miracolul".

CFR Cluj a castigat meciul din deplasare cu Sepsi, scor 1-0. Unicul gol a fost marcat de Tucudean.

"S-a vazut cat de importanta a fost intrarea lui Tucudean. Nu eram hotarat daca sa intru cu el titular sau nu. Am fost surprins ca a jucat 70 de minute si a facut-o foarte bine", a mai spus Petrescu (Digisport).