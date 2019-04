Gigi Becali a spus ca il vrea la FCSB si Ianis Hagi i-a raspuns! "Atunci cred ca este momentul potrivit pentru un transfer" Ce spune de comparatia Viitorul - Ajax!

Ianis Hagi a vorbit in cadrul unei conferinte de presa despre declaratiile patronului de la FCSB.

Gigi Becali si-a exprimat interesul pentru Ianis Hagi si spune ca este gata sa il transfere la FCSB. Fiul "regelui" a vorbit despre declaratia lui Becali chiar la conferinta de presa dinaintea duelului direct din play-off.

"Nu cred ca se pune problema sa discut despre transfer atat timp cat campionatul inca se joaca. Suntem angrenati atat in campionat, cat si in Cupa Romaniei, deci mintea mea este asupra jocului si asupra rezultatelor pozitive pe care trebuie sa le scoatem in urmatoarea luna.

(N.red. Despre Gica Hagi) De aceea este si patron, antrenor, el vorbeste. Noi, jucatorii, trebuie sa ne facem datoria pe teren atat timp cat suntem sub contract cu Viitorul si cand se va termina campionatul, cand se va termina Cupa, atunci cred ca este momentul potrivit sa vorbim despre un transfer", a spus Ianis Hagi.

Mai mult, patronul de la FCSB a spus ca Viitorul se aseamana foarte mult cu Ajax Amsterdam, echipa care se bazeaza pe jucatorii crescuti in propria academie, insa Ianis nu a fost de acord cu Gigi Becali.

"Comparatia este destul de deplasata, sa zic, pentru ca ei joaca in Champions League si noi doar meciurile din campionat, dar suntem tineri si noi, ca si ei. De fiecare data cand ne afisam pe teren, incercam sa castigam. Mentalitatea asta cred ca este asemanatoare. Normal ca sunt multi jucatori tineri pe teren, entuziasmul exista si va exista mereu", a adaugat Hagi junior.

Becali il vrea la FCSB

Becali e gata sa-i ofere pe loc 3 milioane lui Gheorghe Hagi si sa-i faca lui Ianis un contract unic in istoria fotbalului: titular in toate meciurile si interzis la schimbari!

Asta nu e tot! Becali e sigur ca-l poate vinde pe Hagi Jr. cu 50 de milioane dupa numai un an la FCSB. E gata sa-i plateasca atunci alte 10 lui Hagi. Suma de transfer a lui Ianis ar urma sa ajunga la nu mai putin de 13 milioane, asigura Becali.

"Ianis e copilul lui Gica, e averea lui. Eu daca-l iau maine pe Ianis, il pun direct capitan. Stiti de ce? Ianis are personalitate de capitan! Ianis e chiar mai bun capitan decat tatal lui. Deci daca l-as lua, direct capitan! El poate sa conduca echipa din teren. Mai bun capitan ca toti capitanii pe care-i am eu la ora asta e Ianis! Asa-l vad eu! Nu am discutat niciodata cu Gica de un eventual transfer. Am vorbit, asa, in gluma. Eu cred ca in Belgia sau in alta parte, unde merge, poate sa dea si chix.

Trebuie sa faci pasii corecti. Urmatorii pasi pentru Ianis cred ca ar trebui sa fie Romania, o echipa mare. Ianis e prea valoros, nu imi mai permit sa-i zic ceva lui Gica. Gica stie, daca ar vrea mi-ar spune sa-l aduc la mine. Daca ar accepta Gica, as pune clauza: joaca titular meci de meci, in contract. Sau ca nu poate fi schimbat! Nu vreau sa vorbesc mai mult. Daca pleaca de la Viitorul, costa 3-4 milioane. 3 milioane! De la Steaua, iau 40-50! Atat iau eu pe el. Lui Gica ii dau 3 si cu 20% din 50, adica ii mai dau 10. Deci 13 milioane! La Viitorul n-are cu cine sa joace. Valoarea lui Ianis e prea mare ca sa poata juca la Viitorul. Are valoare prea mare si fata de Dragus, si fata de toti. Trebuie sa ai cu cine sa joci daca esti Ianis", a spus Becali la PRO X.