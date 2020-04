"E greu acum, dar va fi greu si dupa!" Jucatorul Viitorului se teme de reluarea campionatului dupa pandemie! Ce spune despre injumatatirea salariilor

Virgil Ghita se mentine in forma pentru reluarea campionatului si asteapta cu teama primele meciuri.

Virgil Ghita, fundasul central al Viitorului, asteapta reluarea campionatului, insa spune ca sanatatea este pe primul loc si ar trebui ca meciurile sa se joace in siguranta.

"Cred ca vom avea temeri la inceput, dar ne vom reveni pe parcurs. Sanatatea este pe primul loc. E o perioada grea pentru toti si va fi greu si dupa. Noi abia asteptam sa jucam din nou fotbal.", a declarat Ghita la DigiSport.

Fundasul a spus ca se mentine in forma pentru a prinde cat mai multe meciuri la echipa lui Hagi si pentru a face pasul la echipa nationala: "Fac diferite exercitii, alerg pe unde pot. Nu iau pauza si incerc sa ma mentin. Facem antrenamente video."

Ghita a vorbit si despre reducerea salariilor de la Viitorul. "Am decis de comun acord sa injumatatim salariile. Am vrut sa ajutam clubul, la fel cum am fost si noi ajutati.", a adaugat fundasul.

Virgil Ghita este cotat la 900 de mii de euro si joaca in academia Viitorului de la 12 ani. In 2017 a facut pasul la echipa mare si a jucat 6 meciuri pentru nationala e tineret.