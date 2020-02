"Trebuie sa aiba rolul lui Messi!" A jucat la Barcelona si este impresionat de jocul lui Ianis Hagi! Ce spune un fost castigator al Ligii Campionilor

Ianis Hagi este in centrul atentiei dupa evolutiile bune la Rangers.

Ronald de Boer, fost jucator al Barcelonei si fost castigator al Ligii Campionilor cu Ajax in 1995 , a fost impresionat integrarea lui Ianis Hagi in jocul scotienilor.

Olandezul spune ca Ianis Hagi are calitatea necesara de a juca la Ajax si are un sfat pentru Steven Gerrard: sa il joace pe Ianis in rolul lui Messi de la Barcelona.

"Dupa cum ati vazut, Ianis are calitate pentru a juca la Ajax. Hagi este o achizitie incredibila pentru Rangers. Are multa creativitate in rolul lui Lionel Messi, din partea dreapta a terenului.

El trebuie jucat pe acest post. O calitate extraordinara este faptul ca loveste bine mingea cu ambele picioare. Finalizarea din meciul de miercuri a fost extraordinara", a spus Ronald de Boer pentru The Herald.

De Boer a evoluat pentru Glasgow Rangers in perioada 2001-2004.