ACUM LIVE Viitorul - Craiova 0-0 | Oltenii se deplaseaza la Ovidiu pentru derby-ul etapei! Selectionerii nationalelor sunt prezenti in tribuna

VIITORUL - CRAIOVA 0-0



Min. 1: A inceput meciul



Selectionerii nationalelor, Mirel Radoi si Adrian Mutu, impreuna cu secundul lui Radoi, Nicolae Dica, sunt prezenti la meci.



Echipele de start:

VIITORUL: Cabuz - Dussaut, Ghita, De Nooijer, Boboc - Artean, Ciobanu, Cristi Ganea - Iancu, Rivaldinho, Chitu

REZERVE: Buzbuchi, Dulca, Casap, Iacob, G. Ganea, Gabi Matei, Vlad Achim

ANTRENOR: Gheorghe Hagi



CRAIOVA: Pigliacelli - Martic, Acka, Cosic, Bancu - Ivanov, Mateiu, Nistor - Ivan, Nitu, Mihaila

REZERVE: Popescu, Vatajelu, Balasa, Qaka, Baiaram, Barbut, Koljic

ANTRENOR: Corneliu Papura

Viitorul si Craiova se dueleaza pentru a obtine punctele necesare calificarii in play-off. Inaintea duelului cu echipa lui Gica Hagi, Craiova se afla pe locul 3 in clasamentul Ligii 1, cu 40 de puncte obtinute in 23 de meciuri jucate.

Echipa lui Gica Hagi se afla pe locul 5 in clasament, cu 38 de puncte obtinute. Ambele echipe au castigat primele meciuri oficiale din 2020. Viitorul a castigat deplasarea de la Iasi, cu 2-1, iar echipa pregatita de Corneliu Papura a facut 3-1 cu Gaz Metan Medias.