Ianis Hagi a primit din nou cea mai mare nota din echipa! Romanul a impresionat in ultimul meci pentru Rangers: "E cel mai bun fotbalist care a jucat in Scotia de la Brian Laudrup"

Ianis Hagi este din nou laudat de scotieni.

Rangers s-a impus in sferturile Cupei Scotiei, supa ce a invins-o cu 4-1 pe Hamilton in deplasare. Ianis Hagi a fost titular si a fost unul din cei mai buni jucatori din teren. Romanul a avut o ocazie de a marca in minutul 5 si i-a oferit doua pase foarte bune lui Morelos, care a ratat din pozitie excelenta. In minutul 73, Steven Gerrard l-a schimbat pe Ianis.

"Hagi impresioneaza din noi. Au existat momente cand Rangers nu a accelerat si nu a putut fisura defensiva adversa, chiar si cu eforturile lui Ianis, mai ales ale lui", au scris cei de la Daily Record.

Fanii au continuat sa-si exprime aprecierea fata de mijlocasul roman si unul l-a comparat cu legendarul Brian Laudrup:

"Ianis Hagi este cel mai bun fotbalist care a jucat in Scotia de la Brian Laudrup", a spus unul dintre fani. Laudrup are 3 titluri de campion cu Glasgow Rangers.

Ianis Hagi a primit nota 7 dupa meciul cu Hamilton, la fel ca Barisic, Arfield, Kamara si Aribo.