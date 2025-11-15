Impresarul Giovanni Becali a susținut despre Mirel Rădoi că se va întoarce în Emiratele Arabe Unite, după despărțirea de Universitatea Craiova. Rădoi le-a mai antrenat în Emirate pe Al-Bataeh CSC și Al-Jazira Club.

Giovanni Becali, opinie despre viitoare destinație a lui Mirel Rădoi: „Perversitate din aia finuță”

Agentul a comentat, de asemenea, și despărțirea dintre fostul selecționer al României și Universitatea Craiova. Becali a explicat că Rădoi și Rotaru au avut o „perversitate finuță”. Adică, amândoi au așteptat ca unul dintre ei să încheie colaborarea fără să se certe.

„Eu cred că Mirel are oferte. Cred că va pleca în Emirate. Acolo mocnea ceva, el cu bun-simț, Rotaru cu alt bun-simț. Ziceau că o să treacă lucrurile. Ei credeau că o să fie în vârf acolo, unde e Rapid acum. S-au mai schimbat niște chestii, au salvat aparențele cu victoria din Cupă…

Nu cred că s-au certat. Nu s-au certat. S-au certat în interiorul lor, dar nu pe față. Eu cred că amândoi își doreau asta, să se întâmple asta. Amândoi sunt perverși. Amândoi voiau, după cele întâmplate… Rotaru zicea: ‘Dă, Doamne, să plece el singur!’, Rădoi zicea: ‘Dă, Doamne, să mă dea afară!’.

Perversitate din aia finuță. Oameni cu cap, inteligenți. Și Rotaru, și Rădoi inteligenți. Rădoi nu a făcut gălăgie, n-a zis nimic, a plecat. A avut și el problemele lui, un frate care i-a murit acum câțiva ani… A avut probleme, nu e ușor să îți pierzi un frate de tânăr. Concluzia mea despre Rotaru și Rădoi este că amândoi sunt băieți deștepți, dar au jucat pervers”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Poziția oficială a lui Mihai Rotaru

Universitatea Craiova a organizat o conferință de presă după plecarea lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru a comunicat că Rădoi a fost nemulțumit de presiunea publică pe care a făcut-o finanțatorul „leilor”.

„Mirel mi-a reproșat, cumva, că am pus multă presiune la nivel declarativ cu acest lucru, dar toți care sunt în club trebuie să înțeleagă: Craiova vrea campionatul, Craiova vrea trofee, Craiova vrea performanță! Nu trebuie să ne mai ascundem. Cine nu poate, pleacă acasă!”, a spus Rotaru.



Mirel Rădoi a preluat-o pe Universitatea Craiova pe 29 ianuarie 2025, după plecarea lui Constantin Gâlcă. Precedentul mandat al lui Rădoi pe banca oltenilor s-a petrecut în intervalul 09.08.2022 - 08.12.2022.

