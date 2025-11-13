Rădoi i-a lăsat pe olteni pe locul patru în clasament. Antrenorul a cedat după ce echipa din Bănie a fost învinsă de UTA cu 1-2, în etapa cu numărul 16 din sezonul regulat al Superligii României.



Mirel Rădoi are o singură ușă deschisă în Superliga: ”Am plâns unul pe umerii celuilalt”



Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, susține că Mirel Rădoi are ușile închise la echipele importante din Superliga: FCSB, CFR Cluj, Dinamo și Rapid.



Totuși, Rotaru admite că l-ar primi pe viitor pe Mirel Rădoi în ciuda situației actuale. Fostul internațional român a mai antrenat-o pe Craiova și în 2022, când a strâns 20 de apariții pe bancă.



”Chiar ne cunoaștem și cred că, la final, am plâns unul pe umerii celuilalt. Am încercat să îl facem să se simtă confortabil. Mirel a spus, la ultima discuție pe care am avut-o, că… Noi i-am spus că nu e în regulă să plece în momentul ăsta, în care Craiova poate obține performanțe. Îl știți bine pe Mirel: când decide ceva, nu-i mai scoți asta din cap.



Nu și-a închis nicio poartă. În România, toate porțile erau deja închise. Unde poate antrena Mirel? Craiova, FCSB, CFR, Dinamo, Rapid. La FCSB, știți foarte bine că nu se poate. La Rapid și Dinamo nu are ce căuta, că e înjurat. Nu are ce poartă să i se închidă, toate erau închise deja. Mirel Rădoi are mereu o ușă deschisă la Craiova.



(N.r. Ar mai putea antrena Mirel Rădoi Universitatea Craiova) Niciodată să nu spui niciodată. El este poate cel mai bun antrenor român. El ține cu Universitatea. Nu ne-am certat nicio secundă”, a spus Rotaru la Digi Sport.

