Doar așa ar fi rămas Mirel Rădoi la Craiova! Sorin Cârțu a făcut dezvăluirea

Universitatea Craiova l-a numit anternor pe Filipe Coelho, un tehnician portughez fără experiență în fotbalul mare.
Acesta l-a înlocuit pe Mirel Rădoi, care a plecat din Bănie după înfrângerea cu UTA, scor 1-2, din ultima etapă de Superliga.
Sorin Cârțu regretă plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova
Sorin Cârțu a vorbit despre decizia lui Mirel Rădoi de a pleca de la formația din Bănie din cauza presiunii din ultima perioadă.
Președintele onorific al Universității Craiova a recunoscut că și-ar fi dorit ca antrenorul român să rămână la echipă și ar fi văzut posibil acest scenariu dacă Mirel Rădoi s-ar fi deconectat printr-o vacanță de o săptămână.
„Rămân optimist, dar sunt puţin dezamăgit cu plecarea lui Mirel, că nu l-aş fi vrut plecat şi voiam să aibă altă decizie. Zic că s-a grăbit.
Trebuia să-şi ia o vacanţă dacă tot se simţea încărcat, consider că plecarea lui... încărcătura asta nervoasă din toate meciurile din campionat şi din competiţia internaţională...
Dacă şi-ar fi luat o săptămână de pauză, l-ar fi ajutat, pleca în Dubai la ei şi revenea încărcat şi putea duce meciurile până la sfârşit. Era iarnă... Mi se sistem nervos a căzut. Ştii comportamentul meu şi nu mă bag”, a spus Sorin Cârţu la Prima Sport.
Universitatea Craiova se află pe locul patru în clasamentul Superligii, la șase „lungimi” de liderul Rapid. Oltenii au 29 de puncte adunate în 16 partide.