Doar așa ar fi rămas Mirel Rădoi la Craiova! Sorin Cârțu a făcut dezvăluirea

Doar așa ar fi rămas Mirel Rădoi la Craiova! Sorin C&acirc;rțu a făcut dezvăluirea Superliga Mirel Rădoi, aproape de plecarea de la Universitatea Craiova / Foto: Sport Pictures
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mirel Rădoi a decis să plece de la Universitatea Craiova.

TAGS:
antrenorSorin CartuUniversitatea CraiovaSuperligaMirel Radoi
Din articol

Universitatea Craiova l-a numit anternor pe Filipe Coelho, un tehnician portughez fără experiență în fotbalul mare.

Acesta l-a înlocuit pe Mirel Rădoi, care a plecat din Bănie după înfrângerea cu UTA, scor 1-2, din ultima etapă de Superliga. 

Sorin Cârțu regretă plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

Sorin Cârțu a vorbit despre decizia lui Mirel Rădoi de a pleca de la formația din Bănie din cauza presiunii din ultima perioadă.

Președintele onorific al Universității Craiova a recunoscut că și-ar fi dorit ca antrenorul român să rămână la echipă și ar fi văzut posibil acest scenariu dacă Mirel Rădoi s-ar fi deconectat printr-o vacanță de o săptămână.

„Rămân optimist, dar sunt puţin dezamăgit cu plecarea lui Mirel, că nu l-aş fi vrut plecat şi voiam să aibă altă decizie. Zic că s-a grăbit. 

Trebuia să-şi ia o vacanţă dacă tot se simţea încărcat, consider că plecarea lui... încărcătura asta nervoasă din toate meciurile din campionat şi din competiţia internaţională... 

Dacă şi-ar fi luat o săptămână de pauză, l-ar fi ajutat, pleca în Dubai la ei şi revenea încărcat şi putea duce meciurile până la sfârşit. Era iarnă... Mi se sistem nervos a căzut. Ştii comportamentul meu şi nu mă bag”, a spus Sorin Cârţu la Prima Sport.

Universitatea Craiova se află pe locul patru în clasamentul Superligii, la șase „lungimi” de liderul Rapid. Oltenii au 29 de puncte adunate în 16 partide.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
Explozie urmată de incendiu, &icirc;ntr-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cerința lui Sorin C&acirc;rțu pentru Filipe Coelho, &icirc;nlocuitorul lui Mirel Rădoi: &rdquo;Asta așteptăm de la el!&rdquo;
Cerința lui Sorin Cârțu pentru Filipe Coelho, înlocuitorul lui Mirel Rădoi: ”Asta așteptăm de la el!”
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: &rdquo;100% s-a &icirc;nt&acirc;mplat asta&rdquo;
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: ”100% s-a întâmplat asta”
Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile
Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile
ULTIMELE STIRI
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21, EXCLUSIV pe VOYO vineri la 17:00 I Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n 90+7 &icirc;n meciul de acum doi ani
Finlanda U21 - România U21, EXCLUSIV pe VOYO vineri la 17:00 I Ce s-a întâmplat în '90+7 în meciul de acum doi ani
Nume surpriză pentru noul stadion al echipei din Serie A: &rdquo;Gigi...&rdquo;
Nume surpriză pentru noul stadion al echipei din Serie A: ”Gigi...”
Nume neașteptat la centrul partidei Bosnia - Rom&acirc;nia! A st&acirc;rnit controverse &icirc;n Manchester City - Liverpool
Nume neașteptat la centrul partidei Bosnia - România! A stârnit controverse în Manchester City - Liverpool
Fotbaliștii lui Dinamo convocați la naționale cad pe capete! Ultima &rdquo;victimă&rdquo;
Fotbaliștii lui Dinamo convocați la naționale cad pe capete! Ultima ”victimă”
Franța - Ucraina, de la 21:45. Echipele probabile + cine conduce &icirc;n duelul Deschamps vs Rebrov? Analiza și pariul lui Dan Chilom
Franța - Ucraina, de la 21:45. Echipele probabile + cine conduce în duelul Deschamps vs Rebrov? Analiza și pariul lui Dan Chilom
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutarea rezolvată de Gigi Becali: &rdquo;E la FCSB. Va fi un mare c&acirc;știg&rdquo;

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: ”E la FCSB. Va fi un mare câștig”

Gigi Becali i-a adus soția &icirc;n Rom&acirc;nia ca să &icirc;l țină &rdquo;din scurt&rdquo;: &rdquo;I-am plătit bilet!&rdquo;

Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a Rom&acirc;niei: &rdquo;Arăta groaznic! A fost devastat&rdquo;

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: &rdquo;&Icirc;l dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!&rdquo;

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: ”Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!”

Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro

Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro



Recomandarile redactiei
Nume surpriză pentru noul stadion al echipei din Serie A: &rdquo;Gigi...&rdquo;
Nume surpriză pentru noul stadion al echipei din Serie A: ”Gigi...”
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21, EXCLUSIV pe VOYO vineri la 17:00 I Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n 90+7 &icirc;n meciul de acum doi ani
Finlanda U21 - România U21, EXCLUSIV pe VOYO vineri la 17:00 I Ce s-a întâmplat în '90+7 în meciul de acum doi ani
Fotbaliștii lui Dinamo convocați la naționale cad pe capete! Ultima &rdquo;victimă&rdquo;
Fotbaliștii lui Dinamo convocați la naționale cad pe capete! Ultima ”victimă”
Nume neașteptat la centrul partidei Bosnia - Rom&acirc;nia! A st&acirc;rnit controverse &icirc;n Manchester City - Liverpool
Nume neașteptat la centrul partidei Bosnia - România! A stârnit controverse în Manchester City - Liverpool
Decizie oficială astăzi cu privire la Iuliana Demetrescu după meciul cu c&acirc;ntec Dinamo - FK Csikszereda!
Decizie oficială astăzi cu privire la Iuliana Demetrescu după meciul cu cântec Dinamo - FK Csikszereda!
Alte subiecte de interes
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: &rdquo;Sunt dinamovist sută la sută!&rdquo;
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Sorin C&acirc;rțu a spus cine &icirc;l poate &icirc;nlocui pe Alex Mitriță la Universitatea Craiova: &rdquo;El este jucătorul care ar putea!&rdquo;
Sorin Cârțu a spus cine îl poate înlocui pe Alex Mitriță la Universitatea Craiova: ”El este jucătorul care ar putea!”
Costel G&acirc;lcă i-a dat replica lui Sorin C&acirc;rțu: &rdquo;Eu sunt antrenorul echipei!&rdquo; + cum a prefațat returul cu Maribor
Costel Gâlcă i-a dat replica lui Sorin Cârțu: ”Eu sunt antrenorul echipei!” + cum a prefațat returul cu Maribor
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

stirileprotv Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat &icirc;nceputul unei Rom&acirc;nii care și-a luat destinul european &icirc;n propriile m&acirc;ini

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

stirileprotv Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!