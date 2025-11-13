Doar așa ar fi rămas Mirel Rădoi la Craiova! Sorin Cârțu a făcut dezvăluirea

Universitatea Craiova l-a numit anternor pe Filipe Coelho, un tehnician portughez fără experiență în fotbalul mare.

Acesta l-a înlocuit pe Mirel Rădoi, care a plecat din Bănie după înfrângerea cu UTA, scor 1-2, din ultima etapă de Superliga.

Sorin Cârțu regretă plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova



Sorin Cârțu a vorbit despre decizia lui Mirel Rădoi de a pleca de la formația din Bănie din cauza presiunii din ultima perioadă.

Președintele onorific al Universității Craiova a recunoscut că și-ar fi dorit ca antrenorul român să rămână la echipă și ar fi văzut posibil acest scenariu dacă Mirel Rădoi s-ar fi deconectat printr-o vacanță de o săptămână.

