În etapa #16 din sezonul regulat al Superligii României, Universitatea Craiova a pierdut pe ”Ion Oblemenco” în fața celor de la UTA Arad cu 2-1. A fost al treilea eșec consemnat de olteni în noul sezon.



Victor Pițurcă, mesaj pentru Mirel Rădoi după plecarea de la Craiova: ”Trebuie să înveți asta”



Victor Pițurcă, fost selecționer al României și ultima dată antrenor chiar la Universitatea Craiova în perioada 2019-2020, a vorbit despre Mirel Rădoi într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.



Pițurcă a explicat că-i pare rău de plecarea lui Mirel Rădoi și a afirmat că un antrenor trebuie să învețe să și piardă și să treacă peste momentele tensionate, cum a fost situația oltenilor după duelul cu UTA.



”Păcat, păcat pentru Mirel că a plecat de la echipă. Ca antrenor trebuie să fii luptător. Trebuie să înveți să pierzi, să treci peste momentele astea”, a spus Victor Pițurcă.



Rădoi a bifat 44 de apariții pe banca tehnică la Craiova în al doilea său mandat, timp în care a înregistrat o medie de 1,77 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Primul mandat pentru Rădoi la Craiova a fost în 2022.



Craiova, locul 4 în clasament



După 16 etape desfășurate în sezonul regulat, oltenii au câștigat opt meciuri, au remizat în cinci și au consemnat trei eșecuri. Craiova se află pe locul patru cu 29 de puncte.

