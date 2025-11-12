Presiunea ar fi motivul pentru care Rădoi a aruncat prosopul la echipa de pe ”Ion Oblemenco”. Dar Gabi Balint, fost internațional român, nu crede că acest lucru e principalul motiv.



Balint consideră că a existat un conflict între tehnician și conducerea Universității Craiova, iar de aici a rezultat plecarea lui Rădoi după ce i-a calificat în premieră pe olteni în Conference League.



Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: ”100% s-a întâmplat asta”



”Sincer, nu cred că acesta este motivul principal, mai sunt și altele. Nu pot să cred faptul că nu a rezistat la presiune, are experiență mare ca jucător, dar și ca antrenor. Mă gândesc că mai sunt și alte probleme.



De ce ajungi la concluzia că nu mai reziști? Care sunt problemele care te-au făcut să iei asemenea decizie? Un antrenor mereu are presiune la orice echipă ar fi. De ce se întâmplă pentru a doua oară la Craiova?



Și acum trebuie să fie niște cauze care au dus la asemenea decizie. Poate trebuie să se reorienteze în funcție de conducere, în viitor, la o echipă. Înseamnă că nu poate fi supus presiunii de antrenor, dar eu nu cred. Rădoi e un băiat inteligent.



Cred că s-au complicat relațiile dintre el și conducere. Au fost niște confruntări 100%. Eu am antrenat, știu ce se întâmplă. Când ajungi să iei o astfel de decizie, ai motive care s-au strâns în timp”, a spus Gabi Balint, potrivit DigiSport.



Mirel Rădoi a stat pe banca Universității Craiova în perioada ianuarie 2025 - noiembrie 2025. A acumulat 44 de prezențe la cârma oltenilor și a înregistrat o medie de 1,77 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



E a doua oară când Rădoi o antrenează pe Craiova. El a mai fost la gruparea din Bănie și în 2022, când a strâns 20 de apariții pe bancă și o medie de 1,75 puncte pe meci.

