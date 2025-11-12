EXCLUSIV Cerința lui Sorin Cârțu pentru Filipe Coelho, înlocuitorul lui Mirel Rădoi: ”Asta așteptăm de la el!”

Cerința lui Sorin C&acirc;rțu pentru Filipe Coelho, &icirc;nlocuitorul lui Mirel Rădoi: &rdquo;Asta așteptăm de la el!&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova l-a prezentat marți seară în funcția de antrenor principal pe portughezul Filipe Coelho.

TAGS:
Universitatea Craiovafilipe coelhoMirel RadoiSorin Cartu
Din articol

Tehnicianul portughez a fost adus la formația din Bănie după ce Mirel Rădoi a decis să demisioneze după eșecul cu UTA Arad, scor 1-2.

Sorin Cârțu: ”Coelho să continue ce a făcut bun Rădoi!”

Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Craiova, a transmis că își dorește ca Filipe Coelho să rămână pe termen lung la echipa din Bănie și ca antrenorul portughez să nu schimbe radical lucrurile la formația din Bănie, ci să continue munca lui Mirel Rădoi, antrenorul pentru care a avut cuvinte de laudă.

Noul antrenor să aibă continuitate, să continue ceea ce a făcut bine Mirel. Una peste alta, Mirel a făcut niște lucruri bune, și intern, și extern.

În extern, păstrăm niște șanse pentru a mai face puncte și, cine știe, să ne calificăm în primele 24. Asta așteptăm de la el (n.r. Filipe Coelho)”, a spus Sorin Cârțu pentru PRO TV și Sport.ro.

Filipe Coelho a spus ce știa despre Universitatea Craiova înainte să vină în Bănie 

”Mă simt foarte fericit și motivat să fiu parte dintr-o echipă precum Universitatea Craiova. Sper ca împreună să reușim să construim ceva special pentru acest oraș și echipă. Avem nevoie de toți suporterii să fie alături de noi în aceste momente. 

(n.r.- ce știa înainte să vină despre Universitatea Craiova) Mi-am făcut temele. Știam că în anii 80 a fost o echipă foarte bună. Cred că numele ei era Craiova Maxima. Au jucat împotriva celor de la Benfica în semifinalele Cupei UEFA. Știu că în ultimii ani s-au făcut investiții masive la echipă pentru a redeveni campioană după mult timp.

Am văzut mai multe meciuri pentru a cunoaște jucătorii și echipa. Am vrut să aflu mai multe despre atmosferă și oraș. Face parte din datoria noastră de antrenori”, a declarat Filipe Coelho. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali dă jos milităria din pod la FCSB: &rdquo;La revedere! Mă risc și gata&rdquo;
Gigi Becali dă jos milităria din pod la FCSB: ”La revedere! Mă risc și gata”
Usturător! C&acirc;t trebuie să plătească Fenerbahce pentru hotelul la care a fost cazat Jose Mourinho
Usturător! Cât trebuie să plătească Fenerbahce pentru hotelul la care a fost cazat Jose Mourinho
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: &rdquo;100% s-a &icirc;nt&acirc;mplat asta&rdquo;
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: ”100% s-a întâmplat asta”
Joan Laporta a vorbit despre escapadele amoroase ale lui Lamine Yamal: &rdquo;Are nevoie de asta&rdquo;
Joan Laporta a vorbit despre escapadele amoroase ale lui Lamine Yamal: ”Are nevoie de asta”
Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile
Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo vrea să-i fure jucătorul FCSB-ului. Oferă p&acirc;nă la 1 milion de euro + procente

Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: &rdquo;E la FCSB. Va fi un mare c&acirc;știg&rdquo;

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: ”E la FCSB. Va fi un mare câștig”

Cel mai important transfer de la FCSB, &icirc;n pericol! Becali anunță: &rdquo;Cum să vină?&rdquo;

Cel mai important transfer de la FCSB, în pericol! Becali anunță: ”Cum să vină?”

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: &rdquo;&Icirc;l dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!&rdquo;

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: ”Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!”

Gigi Becali a pus m&acirc;na pe telefon și l-a sunat pe Tănase: &rdquo;Nu e sifonare! Mi-a spus că a vorbit cu B&icirc;rligea&rdquo;

Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Tănase: ”Nu e sifonare! Mi-a spus că a vorbit cu Bîrligea”

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a Rom&acirc;niei: &rdquo;Arăta groaznic! A fost devastat&rdquo;

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali dă jos milităria din pod la FCSB: &rdquo;La revedere! Mă risc și gata&rdquo;
Gigi Becali dă jos milităria din pod la FCSB: ”La revedere! Mă risc și gata”
Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile
Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile
Usturător! C&acirc;t trebuie să plătească Fenerbahce pentru hotelul la care a fost cazat Jose Mourinho
Usturător! Cât trebuie să plătească Fenerbahce pentru hotelul la care a fost cazat Jose Mourinho
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: &rdquo;100% s-a &icirc;nt&acirc;mplat asta&rdquo;
Gabi Balint s-a convins după ce Mirel Rădoi a aruncat prosopul la Universitatea Craiova: ”100% s-a întâmplat asta”
A revenit &rdquo;acasă&rdquo;! Dinamo l-a prezentat pe fostul campion al Rom&acirc;niei: &rdquo;C&acirc;t mai multe realizări!&rdquo;
A revenit ”acasă”! Dinamo l-a prezentat pe fostul campion al României: ”Cât mai multe realizări!”
Alte subiecte de interes
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
&bdquo;Executantul&ldquo; lui Becali, alături de Coelho, la Craiova: stafful portughezului are un nume-surpriză
„Executantul“ lui Becali, alături de Coelho, la Craiova: stafful portughezului are un nume-surpriză
Ce știa Filipe Coelho despre Universitatea Craiova &icirc;nainte să semneze: &bdquo;Mi-am făcut temele&rdquo;. Toate declarațiile de la prezentarea antrenorului
Ce știa Filipe Coelho despre Universitatea Craiova înainte să semneze: „Mi-am făcut temele”. Toate declarațiile de la prezentarea antrenorului
Pretenția lui Costel G&acirc;lcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: &rdquo;Sunt dispus, dar nu &icirc;n orice condiții!&rdquo;
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
CITESTE SI
China, care deține deja monopol mondial pe păm&acirc;nturi rare, anunță că a descoperit minerale de mare valoare p&acirc;nă și &icirc;n plante

stirileprotv China, care deține deja monopol mondial pe pământuri rare, anunță că a descoperit minerale de mare valoare până și în plante

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Bulgaria a depășit Rom&acirc;nia și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria este pe ultimul loc &icirc;n Uniunea Europeană

stirileprotv Bulgaria a depășit România și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria este pe ultimul loc în Uniunea Europeană

Nadia Comăneci &icirc;mplineşte 64 de ani. Povestea &bdquo;Zeiţei de la Montreal&rdquo;. GALERIE FOTO

stirileprotv Nadia Comăneci împlineşte 64 de ani. Povestea „Zeiţei de la Montreal”. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!