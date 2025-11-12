Tehnicianul portughez a fost adus la formația din Bănie după ce Mirel Rădoi a decis să demisioneze după eșecul cu UTA Arad, scor 1-2.

Sorin Cârțu: ”Coelho să continue ce a făcut bun Rădoi!”

Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Craiova, a transmis că își dorește ca Filipe Coelho să rămână pe termen lung la echipa din Bănie și ca antrenorul portughez să nu schimbe radical lucrurile la formația din Bănie, ci să continue munca lui Mirel Rădoi, antrenorul pentru care a avut cuvinte de laudă.

”Noul antrenor să aibă continuitate, să continue ceea ce a făcut bine Mirel. Una peste alta, Mirel a făcut niște lucruri bune, și intern, și extern.

În extern, păstrăm niște șanse pentru a mai face puncte și, cine știe, să ne calificăm în primele 24. Asta așteptăm de la el (n.r. Filipe Coelho)”, a spus Sorin Cârțu pentru PRO TV și Sport.ro.

