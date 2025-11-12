Tehnicianul portughez a fost adus la formația din Bănie după ce Mirel Rădoi a decis să demisioneze după eșecul cu UTA Arad, scor 1-2.
Sorin Cârțu: ”Coelho să continue ce a făcut bun Rădoi!”
Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Craiova, a transmis că își dorește ca Filipe Coelho să rămână pe termen lung la echipa din Bănie și ca antrenorul portughez să nu schimbe radical lucrurile la formația din Bănie, ci să continue munca lui Mirel Rădoi, antrenorul pentru care a avut cuvinte de laudă.
”Noul antrenor să aibă continuitate, să continue ceea ce a făcut bine Mirel. Una peste alta, Mirel a făcut niște lucruri bune, și intern, și extern.
În extern, păstrăm niște șanse pentru a mai face puncte și, cine știe, să ne calificăm în primele 24. Asta așteptăm de la el (n.r. Filipe Coelho)”, a spus Sorin Cârțu pentru PRO TV și Sport.ro.
Filipe Coelho a spus ce știa despre Universitatea Craiova înainte să vină în Bănie
”Mă simt foarte fericit și motivat să fiu parte dintr-o echipă precum Universitatea Craiova. Sper ca împreună să reușim să construim ceva special pentru acest oraș și echipă. Avem nevoie de toți suporterii să fie alături de noi în aceste momente.
(n.r.- ce știa înainte să vină despre Universitatea Craiova) Mi-am făcut temele. Știam că în anii 80 a fost o echipă foarte bună. Cred că numele ei era Craiova Maxima. Au jucat împotriva celor de la Benfica în semifinalele Cupei UEFA. Știu că în ultimii ani s-au făcut investiții masive la echipă pentru a redeveni campioană după mult timp.
Am văzut mai multe meciuri pentru a cunoaște jucătorii și echipa. Am vrut să aflu mai multe despre atmosferă și oraș. Face parte din datoria noastră de antrenori”, a declarat Filipe Coelho.