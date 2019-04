VIDEO SPECTACULOS | Fanii au facut SHOW in fata casei lui Mircea Rednic! Reactia antrenorului lui Dinamo: "Cea mai frumoasa aniversare din viata mea!"

Mircea Rednic a implinit 57 de ani.



UPDATE | Rednic a fost impresionat de gestul fanilor si a iesit pentru a urmari spectacolul pus in scena de suporteri.

"Super. Au fost aici in fata casei mele, a iesit tot cartierul. A fost o surpriza tare frumoasa, cred ca au fost mana in mana cu Luana. Chiar le-am spus ca a fost cea mai frumoasa aniversare din viata mea. Am fost tare emotionat", a declarat Mircea Rednic pentru doardinamo.ro.

Antrenorul lui Dinamo si-a petrecut ziua de nastere alaturi de jucatori si membrii staf-ului. Rednic a primit cadou din partea dinamovistilor o sticla de vin vechi de 57 de ani, o caricatura si un tort. Fotbalistii i-au cantat 'La multi ani!', iar Rednic a facut cinste!

Seara s-a incheiat cu un "recital" al suporterilor! Fanii lui Dinamo au mers in fata casei lui Rednic si i-au urat "La multi ani!"

Dinamo a ratat pentru al doilea sezon consecutiv play-off-ul. Acum, Dinamo e pe locul 2 in play-out, insa Mircea Rednic are planuri mari pentru sezonul viitor: vrea sa se lupte pentru titlu in Liga 1.