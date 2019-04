Un miliardar 'mai bogat decat toti miliardarii romani la un loc' o vrea pe Dinamo! Bomba MOMENTULUI! Cum se poate face preluarea

Adrian Thiess, noul asociat al Anamariei Prodan in impresariat, spune ca discuta in continuare cu unul dintre marii bogati ai Planetei preluarea lui Dinamo.

Thiess sustine ca tratativele de anul trecut n-au fost o gluma si spune ca avocatul aparut atunci ca varianta de posibil investitor este doar un intermediar.

"In spatele lui Isenegger (avocat elvetian, apropiat de mai multi oligarhi rusi) e cineva foarte puternic. Eram in Emirate, la o masa mare la care au participat oameni foarte importanti din lumea fotbalului mondial. La un moment dat, dupa multe ore, unul dintre personaje m-a abordat in mod direct: Adriane, suntem interesati de Dinamo. Am inceput sa zambesc. I-am promis omului, care nu e un om simplu, e un om extrem de bogat, toti miliardarii nostri nu au banii lui, ca ma intereses. Am discutat si acum de curand cu el. Totul e deschis. Dar de data aceasta vom proceda putin altfel", a spus Thiess la GSP LIVE.