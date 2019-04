S-au jucat doua Steaua-Dinamo azi.

Cele doua mari rivale si-au impartit victoriile.



Dinamo a invins Steaua Armatei in Liga Elitelor. Sustinuti de un singur fan, pustii sub 19 ani ai lui Dinamo au invins cu 3-0 mare rivala!



Copiii il cheama si pe Rednic la meciurile lor.



Steaua lui Lacatus si-a luat revansa in liga a 4-a! I-a batut cu 3-0 pe dinamovistii lui Badea.