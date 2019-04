5 meciuri de urmarit in acest weekend in Romania. „Eternul Derby” Steaua - Dinamo se joaca in Liga 4

In weekend va avea loc derby-ul ilfovean pentru promovarea in Liga 1 (Snagov - Clinceni), iar „Clanul Nicolita” va face o vizita Rapidului.

1. Sportul Snagov - Academica Clinceni

Meciul va avea loc duminica, 7 aprilie, de la ora 12.30, pe Stadionul „Dumitru Matarau” din Stefanestii de Jos. Academica se afla pe primul loc in Liga 2, iar Sportul, care a fost lider al clasamentului in mare parte din acest sezon, se afla pe pozitia a doua, la doua puncte distanta. Partida este foarte importanta, putand stabili echipa care are prima sansa sa castige divizia si care va pastra un avans de cateva puncte in fata contracandidatelor „U” Cluj, Petrolul si Chindia in apriga lupta pentru promovarea in Liga 1. Gazdele sunt conduse de Eugen Trica, iar oaspetii il vor avea pe banca pe Ilie Poenaru, ambele echipe avand in lot cativa tineri interesanti.

2. Rapid Bucuresti - CS Faurei

Partida este programata sambata, 6 aprilie, de la ora 12.30, pe Stadionul „Regie” din Bucuresti. Rapid este lider in Seria 2 a Ligii a 3-a, cu un avans de 7 puncte fata de Unirea Slobozia, ocupanta locului secund, in timp ce Faurei ocupa locul 8 in clasament. Desi diferenta de puncte si de locuri in clasament este foarte mare, partida va prilejui intoarcerea lui Banel Nicolita ca adversar al rapidistilor, fostul jucator al FCSB fiind acum jucator, antrenor si finantator al clubului brailean, in lotul caruia se mai gasesc si fratii fostului international roman, Aurel si Stelian.

3. Flacara Horezu - Steagul Rosu Municipal Brasov

Intalnirea se va desfasura sambata, 6 aprilie, de la ora 17.00, pe arena din Horezu. Gazdele ocupa locul secund in Seria 3 a Ligii a 3-a, la 6 puncte de liderul Turris-Oltul Turnu Magurele, echipa finantata de familia politicianului Liviu Dragnea, in timp ce echipa fanilor brasoveni se afla pe locul 6. Meciul poate deveni decisiv in calculele calificarii, pentru ca valcenii trebuie sa invinga neaparat pentru a se mai pastra in plasa liderului. La Horezu evolueaza jucatori cu experienta in Liga 1, precum Florin Matache, Cristi Munteanu, Ciprian Dinu si Florin Cioabla, dar si unul dintre cei mai vechi stranieri din fotbalul romanesc, Samsosn Nwabueze, care joaca in Romania din 2008.

4. Gloria Lunca Teuz Cermei - Soimii Lipova

Meciul se va juca sambata, 6 aprilie, de la ora 17.00, pe Stadionul "Comunal - Central" din Cermei. Oaspetii sunt lideri in Seria 4 a Ligii a 3-a, cu 42 de puncte acumulate, in timp ce gazdele ocupa locul al treilea in clasament, la 2 puncte distanta de primul loc si la 1 punct de Metalurgistul Cugir, echipa aflata pe locul secund. Soimii Lipova a condus divizia aproape tot sezonul, dar a inceput slab anul 2019 si a inregistrat 2 victorii, 2 egaluri si 1 infrangere, iar rivalele au avut ragaz sa se apropie si sa puna la indoiala o promovare care parea deja rezolvata.

5. CSA Steaua - CS FC Dinamo

Partida este programata pentru sambata, 6 aprilie, de la ora 17.00, pe Terenul 5 din cadrul Complexului Sportiv "Steaua" din Ghencea. Meciul conteaza pentru etapa a 22-a a Ligii a 4-a Bucuresti, stelistii fiind pe primul loc, cu 58 de puncte, in timp ce dinamovistii sunt pe locul al treilea, cu 51 de puncte. Daca tinem cont ca echipa finantata de MApN detine marca „Steaua”, iar clubului lui Nicolae Badea are inca marca „Dinamo”, iar ambele vor juca in culorile traditionale si cu stemele istorice pe piept, putem spune ca meciul, desi se va juca intr-o divizie inferioara, este „Eternul Derby”, varianta adevarata. Steaua este antrenata de legenda Marius Lacatus, in timp ce Dinamo este condusa de pe banca de Marin Dragnea, un fost mare mijlocas al lui Dinamo din anii '70 si '80.