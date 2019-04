DINAMO 3-2 CONCORDIA CHIAJNA | "Cainii" urca pe primul loc al Play Out-ului pana la meciul Gazului! TOATE FAZELE

Urmarim si comentam impreuna Dinamo - Chiajna pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

ACUM LIVE DINAMO 3-2 CONCORDIA CHIAJNA

Fazele cheie



Min 90 - GOL Chiajna | Bawab inscrie pentru 3-2

Min 68 - GOL Chiajna | Ivanovici suteaza din voleu, cu exteriorul, foarte frumos, in poarta lui Mandanda

Min 67 - Ultima schimbare la Dinamo: iese Filip, intra N'Diaye

Min 64 - Ultima schimbare la oaspeti: iese Moussa, intra Ivanovici

Min 60 - Schimbare la Dinamo: iese Zenke, intra Jaadi

Min 59 - Dubla schimbare la Chiajna: iese Gorobsov si Ropotan, intra Albu si Nivaldo

Min 55 - GOL DINAMO | Zenke inscrie pentru 3-0 din pasa lui Papazoglou

Min 48 - GOL DINAMO | Grecul Papazoglou face dubla in Stefan cel Mare

Min 28 - GOL DINAMO | Papazoglou deschide scorul cu o reluare simpla din interiorul careului, dupa o centrare de pe stanga, pe jos, a lui Aliji

Min 11 - Klimavicius s-a accidentat si este inlocuit cu Ricardo Grigore in centrul apararii lui Dinamo

Min 10 - Chiajna are o prima faza mai importanta prin Marc

Echipele de start

Dinamo: Mandanda - Dussaut, Klimavicius, Ciobotariu, Aliji - Filip, Nistor, Zenke, Sorescu - Montini, Papazoglou

Rezerve: Mutiu, Grigore, Mallo Blanco, Jaadi, Serban, N'Diaye, Kabashi

Chiajna: Ramniceanu - Gradinaru, Koutroumpis, Marc, Fota - Gorobsov, Ropotan, Cristescu - Moussa, Alexe, Bawab

Rezerve: Greab, Barboianu, Cadamuro, Ivanovici, Stanica, Albu, Nivaldo

MECI INFO



Dinamo se afla pe locul 2 al Play Out-ului inaintea celei de-a patra etape. "Cainii" lui Rednic au 22 de puncte, iar bilantul in Play Out este de 2 victorii si 1 infrangere!

Daca bate, Dinamo o va egala pe Gaz Metan, care joaca duminica impotriva Botosaniului, la Medias.

De cealalta parte, Chiajna e ultima clasata si are doar 11 puncte, 4 mai putin decat Dunarea, 6 sub Hermannstadt si 8 sub Botosani, care ocupa primul loc care asigura salvarea.