Becali spunea ca e MESSI, apoi l-a dat afara! Azi e la un pas de Dinamo. Anuntul de ultima ora al lui Rednic: "Vrea sa vina!"

Pacea n-a durat insa prea mult. Adus in 2010 la indicatiile lui Victor Piturca. Radut n-a impresionat in Ghencea. Becali l-a lasat sa plece imprumut, apoi i-a mai oferit o sansa. Nici a doua data n-a functionat, chiar daca patornul spunea despre Radut ca seamana ca stil cu Leo Messi!

Acum, mijlocasul are sanse mari sa ajunga la Dinamo! Radut a fost aproape de Stefan cel Mare si la precedentul mandat al lui Rednic.

"L-am dorit dintotdeauna, il doresc si acum. El vorbeste cu Luana, isi doreste sa se intoarca in Romania, am inteles ca vrea sa-si rezilieze contractul in Polonia. M-a tot amenintat, acum sper sa vina. Aici n-o sa aiba probleme cu suporterii. Daca va veni, se va integra foarte repede. Cred in Mihai, are calitati foarte bune si sper sa confirme daca va veni. Sunt sanse sa vina, mi-a promis, eu vreau, el vrea, asa ca sunt sigur ca vom gasi un numitor comun. Din vara vom avea alt buget. De exemplu, din vara, Montini va avea 8000 de euro pe luna salariu. Vor fi alte contracte din vara. Iar daca vor avea performante, vor castiga foarte multi bani", a spus Rednic azi.

Radut a fost contestat puternic de fanii lui Lech Poznan dupa ultimele sale aparitii in tricoul echipei poloneze. "Beckham e nimic pe langa tine", l-au ironizat suporterii lui Lech pe Radut la ultimul joc al echipei.



Romanian ???????? fans (including my dear friend @Emishor) may be interested. Lech fans are pissed off with Mihai Radut.

"Radut, Beckham is fucking no one comparing to you. 2175 minutes = 0 goals. 80000 złotych (about 88000 romanian leu) / month"#LPOPOG pic.twitter.com/cl66XERAzY