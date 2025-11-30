ANALIZĂ Victorie marca Grozavu! Cum a redus-o FC Botoșani la tăcere pe Unirea Slobozia pentru a reveni pe locul al doilea

Victorie marca Grozavu! Cum a redus-o FC Botoșani la tăcere pe Unirea Slobozia pentru a reveni pe locul al doilea Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Botoșani a oprit, duminică, la Clinceni, seria de trei meciuri fără victorie în Superliga.

TAGS:
FC BotosaniLeo GrozavuSuperligaunirea slobozia - fc botosani
Din articol

După egaluri cu Petrolul (0-0) și Dinamo (1-1) și o înfrângere clară cu Farul (0-2), FC Botoșani a arătat în fața Unirii Slobozia că are toate ingredientele pentru a pune la adăpost locul de play-off. Și chiar mai mult de atât! Trupa moldoveană a luat din start meciul pe cont propriu, a deschis scorul repede prin golgheterul Mailat, după care a știut să blocheze un adversar modest pe plan ofensiv, fără vreo idee clară de joc.

Grozavu și știința de câștiga fără emoții

Fostul lider al clasamentului a venit în Ilfov cu misiunea clară de a pune mâna pe trei puncte care să o mențină în vârf, misiune ușurată teribil de un start excelent, în jumătatea adversă, și un gol al lui Mailat, al optulea al sezonului, încă din minutul al nouălea. Ajutat de o pasă bună a lui Pavlovic, goleadorul lui Botoșani a înscris cu ceva noroc, șut deviat de Gurău sub transversală, apoi și-au intrat în rol priceperea lui Grozavu și incapacitatea gazdelor de a se ridica la nivelul adversarului.

  • Afc unirea 04 slobozia fc botosani superliga superbet 30112025 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Meciul s-a transformat într-o luptă dură, cu cinci cartonașe galbene arătate în prima repriză. O primă parte în care Annestis a șomat și în care a "tremurat" doar la o lovitură liberă din apropiere a lui Florescu, urmată de un alt șut neinspirat al fostului mijlocaș de la FC Botoșani. Cu avantaj pe tabelă, oaspeții au știut să țină mingea departe de propriul careu, cu un mijloc în care Bordeianu și Ongenda au avut puține momente în care să se lase depășiți.

Prepeliță, inert! Slobozia, pe tobogan

Aflată într-o formă execrabilă, cu șase înfrângeri în tot atâtea meciuri, Unirea și-a propus să scoată cel puțin un punct în partea a doua, dar intrarea lui Papeau, cel mai tehnic fotbalist din lot, a fost inihilată lejer de planul tactic ireproșabil al lui Grozavu.

Slobozia a fost periculoasă doar la un șut cu stângul al lui Purece, respins în față de Annestis. Apoi, în ciuda încercărilor lui Prepeliță de a restarta jocul (Afalna, Jeno, Bărbuț și Dorobanțu veniți de pe bancă), gazdele de la Clinceni au înotat pe un teren greu. Fără ocazii de gol, fără o idee clară de joc în treimea adversă, cu Espinoza izolat între Diaw și Miron, ambii avertizați cu galben în prima repriză, Slobozia a arătat modest într-o repriză în care aștepta multe. Și nu a făcut decât să confirme statutul de cea mai slabă formație a ultimelor etape.

Succesul, care putea fi mai mare dacă botoșănenii profitau de spațiile mari din final, îi duce pe moldoveni pe locul al doilea, cu 36 de puncte, la două sub Rapid, cu care se va confrunta etapa viitoare. Pentru Prepeliță, peisajul e sumbru: șapte înfrângeri la rând, coborâre pe locul al 12-lea și un avans de doar patru puncte față de Hermannstadt, formația de pe primul loc direct retrogradabil.


Costel Pană, campion cu Dinamo în 1992, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro pe www.sport.ro
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum arată clasamentul după Unirea Slobozia - FC Botoșani
Cum arată clasamentul după Unirea Slobozia - FC Botoșani
Chelsea - Arsenal 1-1, ACUM pe VOYO! Oaspeții restabilesc egalitatea
Chelsea - Arsenal 1-1, ACUM pe VOYO! Oaspeții restabilesc egalitatea
Ronaldinho, plătit regește la Iași! C&acirc;t a &icirc;ncasat starul brazilian pentru meciul demonstrativ
Ronaldinho, plătit regește la Iași! Cât a încasat starul brazilian pentru meciul demonstrativ
ULTIMELE STIRI
Chelsea - Arsenal 1-1, ACUM pe VOYO! Oaspeții restabilesc egalitatea
Chelsea - Arsenal 1-1, ACUM pe VOYO! Oaspeții restabilesc egalitatea
Conferința lui Chivu, &icirc;ntreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția rom&acirc;nului, de pus &icirc;n ramă
Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă
Botoșani, lovită &icirc;n plin &icirc;naintea meciului cu Rapid. Reacția dură a lui Leo Grozavu: Pumn &icirc;n gură! Ce să fac?
Botoșani, lovită în plin înaintea meciului cu Rapid. Reacția dură a lui Leo Grozavu: "Pumn în gură! Ce să fac?"
Farul Constanța - FCSB, LIVE TEXT de la 20:30 | ECHIPELE DE START
Farul Constanța - FCSB, LIVE TEXT de la 20:30 | ECHIPELE DE START
Nici PSG, nici OM, lider SURPRIZĂ &icirc;n Ligue 1! Urmează Olympique Lyon - Nantes pe VOYO
Nici PSG, nici OM, lider SURPRIZĂ în Ligue 1! Urmează Olympique Lyon - Nantes pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin C&icirc;rjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB

Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB

Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: &bdquo;E absurd!&rdquo;

Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!”

Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia

Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia

Imagini incredibile la meciul rom&acirc;nilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală &icirc;n timp ce jucătorii se luau la bătaie

Imagini incredibile la meciul românilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală în timp ce jucătorii se luau la bătaie

Anunț de ultimă oră făcut de olandezi &icirc;n privința lui Dennis Man

Anunț de ultimă oră făcut de olandezi în privința lui Dennis Man



Recomandarile redactiei
Farul Constanța - FCSB, LIVE TEXT de la 20:30 | ECHIPELE DE START
Farul Constanța - FCSB, LIVE TEXT de la 20:30 | ECHIPELE DE START
Botoșani, lovită &icirc;n plin &icirc;naintea meciului cu Rapid. Reacția dură a lui Leo Grozavu: Pumn &icirc;n gură! Ce să fac?
Botoșani, lovită în plin înaintea meciului cu Rapid. Reacția dură a lui Leo Grozavu: "Pumn în gură! Ce să fac?"
Chelsea - Arsenal 1-1, ACUM pe VOYO! Oaspeții restabilesc egalitatea
Chelsea - Arsenal 1-1, ACUM pe VOYO! Oaspeții restabilesc egalitatea
De ce nu a fost inclus Daniel B&icirc;rligea &icirc;n lot cu Farul. Vești &icirc;ngrijorătoare pentru FCSB
De ce nu a fost inclus Daniel Bîrligea în lot cu Farul. Vești îngrijorătoare pentru FCSB
Nici PSG, nici OM, lider SURPRIZĂ &icirc;n Ligue 1! Urmează Olympique Lyon - Nantes pe VOYO
Nici PSG, nici OM, lider SURPRIZĂ în Ligue 1! Urmează Olympique Lyon - Nantes pe VOYO
Alte subiecte de interes
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: &rdquo;Vor sta la r&acirc;nd, așa e la mine!&rdquo;
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor &icirc;ntr-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
Tricolorul criticat după prima repriză din Rom&acirc;nia - Belgia: Fricos, fuge de contact!
Tricolorul criticat după prima repriză din România - Belgia: "Fricos, fuge de contact!"
El poate fi talismanul tricolorilor la EURO 2024: Are tehnică, forță, simțul porții!
El poate fi 'talismanul' tricolorilor la EURO 2024: "Are tehnică, forță, simțul porții!"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

stirileprotv Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Guvernul finalizează cu &icirc;nt&acirc;rziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt &icirc;n joc

stirileprotv Guvernul finalizează cu întârziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt în joc

Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski &icirc;nainte de &icirc;nt&acirc;lnirea crucială din SUA

stirileprotv Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!