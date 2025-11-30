Fostul lider al clasamentului a venit în Ilfov cu misiunea clară de a pune mâna pe trei puncte care să o mențină în vârf, misiune ușurată teribil de un start excelent, în jumătatea adversă, și un gol al lui Mailat, al optulea al sezonului, încă din minutul al nouălea. Ajutat de o pasă bună a lui Pavlovic, goleadorul lui Botoșani a înscris cu ceva noroc, șut deviat de Gurău sub transversală, apoi și-au intrat în rol priceperea lui Grozavu și incapacitatea gazdelor de a se ridica la nivelul adversarului.

După egaluri cu Petrolul (0-0) și Dinamo (1-1) și o înfrângere clară cu Farul (0-2), FC Botoșani a arătat în fața Unirii Slobozia că are toate ingredientele pentru a pune la adăpost locul de play-off. Și chiar mai mult de atât! Trupa moldoveană a luat din start meciul pe cont propriu, a deschis scorul repede prin golgheterul Mailat, după care a știut să blocheze un adversar modest pe plan ofensiv, fără vreo idee clară de joc.

Meciul s-a transformat într-o luptă dură, cu cinci cartonașe galbene arătate în prima repriză. O primă parte în care Annestis a șomat și în care a "tremurat" doar la o lovitură liberă din apropiere a lui Florescu, urmată de un alt șut neinspirat al fostului mijlocaș de la FC Botoșani. Cu avantaj pe tabelă, oaspeții au știut să țină mingea departe de propriul careu, cu un mijloc în care Bordeianu și Ongenda au avut puține momente în care să se lase depășiți.

Prepeliță, inert! Slobozia, pe tobogan

Aflată într-o formă execrabilă, cu șase înfrângeri în tot atâtea meciuri, Unirea și-a propus să scoată cel puțin un punct în partea a doua, dar intrarea lui Papeau, cel mai tehnic fotbalist din lot, a fost inihilată lejer de planul tactic ireproșabil al lui Grozavu.

Slobozia a fost periculoasă doar la un șut cu stângul al lui Purece, respins în față de Annestis. Apoi, în ciuda încercărilor lui Prepeliță de a restarta jocul (Afalna, Jeno, Bărbuț și Dorobanțu veniți de pe bancă), gazdele de la Clinceni au înotat pe un teren greu. Fără ocazii de gol, fără o idee clară de joc în treimea adversă, cu Espinoza izolat între Diaw și Miron, ambii avertizați cu galben în prima repriză, Slobozia a arătat modest într-o repriză în care aștepta multe. Și nu a făcut decât să confirme statutul de cea mai slabă formație a ultimelor etape.



Succesul, care putea fi mai mare dacă botoșănenii profitau de spațiile mari din final, îi duce pe moldoveni pe locul al doilea, cu 36 de puncte, la două sub Rapid, cu care se va confrunta etapa viitoare. Pentru Prepeliță, peisajul e sumbru: șapte înfrângeri la rând, coborâre pe locul al 12-lea și un avans de doar patru puncte față de Hermannstadt, formația de pe primul loc direct retrogradabil.

