Chelsea - Arsenal, LIVE pe VOYO de la 18:30. Derby londonez între cele mai în formă echipe din Premier League

Chelsea și Arsenal sunt cele mai în formă echipe din Premier League. Formația lui Enzo Maresca are trei victorii consecutive în campionat, iar în Champions League vine după victoria clară contra Barcelonei (3-0), în timp ce "tunarii" sunt lideri autoritari, cu un singur eșec în actuala stagiune.



La fel ca Chelsea, Arsenal vine și ea după o victorie în Champions League contra unei echipe de calibru. Formația condusă de Mikel Arteta a învins Bayern Munchen, pe Emirates, scor 3-1, după golurile marcate de Timber, Madueke și Martinelli.



Arsenal, o specialistă a fazelor fixe, impresionează și la capitolul defensivei. Liderul din Premier League a încasat doar 6 goluri, iar până la remiza cu Sunderland (2-2) ajunsese la 812 minute consecutive fără gol primit.



"Este un meci mare, un mare derby al Londrei. Vom înfrunta un adversar foarte puternic, care e în formă. Știm ce provocare ne așteaptă și suntem pe deplin pregătiți", a spus Mikel Arteta, înaintea confruntării de pe Stamford Bridge.

Întrebat înaintea meciului cu Arsenal dacă Chelsea este una dintre candidatele la titlu, antrenorul Enzo Maresca a spus: "E prea devreme să ne pronunțăm, indiferent că vom câștiga sau vom pierde contra lui Arsenal. Suntem abia în noiembrie și mai sunt 5-6 luni. Important va fi unde ne vom afla în clasament prin februarie sau martie. Atunci vom vedea dacă vom putea realiza ceva important".

Clasamentul din Premier League

