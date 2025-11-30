Ialomițenii caută puncte vitale în fața propriilor suporteri, în timp ce moldovenii vor să-și consolideze statutul de forță a campionatului.



Gruparea din Botoșani traversează un moment excelent, încheind runda precedentă cu cifre impresionante. Echipa are cel mai bun atac din competiție, cu 29 de goluri marcate, performanță pe care o împarte cu forțe precum Rapid și Universitatea Craiova. Mai mult, echilibrul este cuvântul de ordine pentru oaspeți, care se laudă și cu cea mai sigură defensivă, având doar 14 goluri încasate. În deplasare, moldovenii s-au dovedit o nucă tare, pierzând doar două din cele opt partide disputate în actuala stagiune.



Revanșă după eșecul usturător din vară



De partea cealaltă, Unirea Slobozia are un parcurs neconvingător pe teren propriu, unde a înregistrat trei victorii, o remiză și patru înfrângeri, toate eșecurile fiind însă la limită, cu scorul de 0-1. Gazdele mizează pe un nucleu autohton solid, folosind 19 jucători români în primele 17 etape, fiind depășiți la acest capitol doar de campioana FCSB.



Ultima întâlnire directă, disputată pe 28 iulie 2025, a fost un coșmar pentru ialomițeni. Atunci, FC Botoșani s-a impus categoric cu 4-0, grație reușitelor semnate de Sebastian Mailat, Alexandru Țigănașu și "dubla" lui Andrei Dumiter. Istoricul confruntărilor directe în prima ligă este scurt, cu doar patru meciuri: două victorii pentru Botoșani, una pentru Slobozia și o remiză.

