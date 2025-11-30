Fostul Balon de Aur a încasat 150.000 de euro pentru a juca în evenimentul „Ronaldinho & Friends vs. Romanian Legends”, disputat sâmbătă pe stadionul „Emil Alexandrescu”.

Deși era așteptată o asistență de peste 7.000 de spectatori, doar aproximativ 3.000 de oameni au venit în tribune.

Ploua mărunt, erau opt grade, iar ceața și prețurile mari ale biletelor, care începeau de la 50 de euro, au ținut publicul departe.

În plus, multe nume mari anunțate pe afiș nici măcar nu au ajuns în România, ceea ce a creat confuzie și nemulțumiri.

Multe nume uriașe au absentat

Printre absenții de lux se numără Kluivert, Seedorf, Makelele, Quaresma, Veron și Materazzi, iar din „naționala României” au lipsit jucători precum Belodedici, Dan Alexa, Lucian Sănmărtean, Andrei Cristea și Adrian Cristea, ultimul născut chiar la Iași.

Chiar și în aceste condiții, publicul prezent s-a bucurat de spectacol. Ronaldinho a făcut show, a pasat cu călcâiul, a făcut deliciul tribunei, iar echipa sa s-a impus cu 7-4.

Echipele de start: