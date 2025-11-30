Unicul gol al partidei a fost marcat în prima parte a jocului de Sebastian Mailat, care a adus trei puncte mari pentru echipa sa, după ce a marcat și în runda precedentă, cu Dinamo, scor 1-1.



FC Botoșani a revenit pe locul doi, după succesul cu Unirea Slobozia



Astfel, Botoșaniul urcă din nou pe locul doi, cu 36 de puncte, la două puncte în spatele liderului Rapid și la alte două de ocupanta locului trei, Dinamo.



Victoria este foarte importantă pentru cei de la Botoșani, în contextul în care, în următoarea etapă, vor întâlni pe teren propriu chiar liderul Rapid, iar meciul se va disputa cu o miză aparte: fotoliul de lider!



Nici Dinamo nu are un meci ușor în etapa următoare. Va juca pe Arena Națională din postura de echipă oaspete, împotriva rivalei FCSB.



Pentru FC Botoșani, acesta a fost al zecelea succes din acest sezon de Superligă. În 18 etape, doar două echipe au reușit să-i învingă pe moldoveni: Rapid (2-1) și Farul Constanța (2-0). Pe teren propriu, echipa lui Leo Grozavu este neînvinsă.



Echipele de start din Unirea Slobozia - FC Botoșani:

