Victor Piturca e DEVASTAT dupa moartea lui Martin Tudor! "L-am considerat unul dintre copiii mei. Sunt dezorientat complet!"

Piturca a vorbit imediat dupa aflarea vestii.

Martin Tudor, fostul portar al Stelei, a murit la doar 43 de ani in urma unui infarct. Victor Piturca se declara socat si total bulversat de aflarea vestii, intre cei doi existand o relatie aparte.

Piturca l-a avut ca elev la Steaua, la inceputul anilor 2000, pentru ca mai apoi antrenorul sa-l includa pe Martin in staff-ul sau pentru pregatirea portarilor.

Contactat de gsp.ro, fostul antrenor al Stelei si fostul selectioner al nationalei Romaniei a declarat:

"A fost unul dintre copiii mei, eu asa l-am considerat. L-am avut fotbalist, apoi a lucrat alaturi de mine in ultimii ani. Eram atat de apropiat de el si aveam o relatie atat de buna, incat repet, il percepeam ca si pe copilul meu.

M-am trezit tarziu azi si chiar atunci ma apela Vali Argaseala, de la el am aflat. Sincer, si acum incerc sa-mi revin si parca nu reusesc, atat de tare m-a bulversat si m-a naucit aceasta tragedie. Sunt dezorientat complet. Nu mi-a lasat niciodata impresia ca are probleme. Insa am vorbit mai devreme cu Oprita si l-am certat fiindaca nu mi-a zis ca Martin a avut acel preinfarct acum un an. Daca stiam, ii interizceam sa mai fumeze, il trimiteam la medic. Fuma mult, cam doua pachete pe zi. Tigarile fac mult rau mai ales daca ai boli de inima, de plamani. Plus ca la el s-au adunat si supararile din viata privata.

A trecut printr-un divort, a suferit mult de tot. Are si doi copii, e o drama, un dezastru. Nu vreau sa va spun cum tinea la acesti copii, nici nu pot exprima in cuvinte dragostea lui pentru ei".