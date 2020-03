Piturca devine mogul imobiliar dupa plecarea de la Craiova! „Satana” construieste masiv langa Catedrala Mantuirii Neamului

Dat afara de la Craiova si in plina epidemie de coronavirus, lui Victor Piturca ii merge mai bine ca niciodata.

Impreuna cu fiul sau, Alexandru, fost fotbalist la Steaua, Universitatea Craiova si Pandurii Tg. Jiu, fostul selectioner al Romaniei dezvolta un proiect imobiliar in centrul Bucurestiului, langa Catedrala Mantuirii Neamului si Ministerul Apararii Nationale, care ar trebui sa fie finalizat in iunie 2020 si se numeste Catedral Residence. Proiectul este format din 3 tronsoane cu regim de inaltime D+P+3E+M si are in componenta 91 de locuinte. Constructia a fost proiectata sa reziste la cutremure cu magnitudinea cuprinsa intre 8 si 8,5 grade pe scara Richter, avand apartamente cu 1-3 camere, cu suprafete intre 34 si 155 metri patrati. Preturile locuintelor variaza intre 51.900 si 137.900 de euro.

"Nu detin multi bani lichizi, pentru ca am investit de mult timp in terenuri. Ce am in Bucuresti si in Oltenia ar valora acum, fara sa umflu preturile, 100 de milioane de euro. Nu am altceva, incercasem la Craiova cu o statie de reciclare a gunoiului - era implicat si fratele meu, insa birocratia m-a blocat. Am castigat foarte bine la echipele unde am fost, dar nu am depins de salariu", spunea Piturca in trecut, presa scriind ca ar detine aproape 100 de hectare de teren intravilan.

Piturca este nascut in com. Orodel (jud. Dolj) si a fost legitimat, de-a lungul carierei de jucator, la Dinamo Slatina (1974-1975), Universitatea Craiova (1975-1977), Pandurii Tg. Jiu (1977-1978), FC Drobeta - Turnu Severin (1978-1979), FC Olt Scoenicesti (1979-1983), Steaua Bucuresti (1983-1989) si RC Lens (1989-1990). El are 13 selectii la nationala Romaniei si 6 goluri, iar in palmaresul de jucator se gasesc Cupa Campionilor Europeni (1985-1986) si inca o finala (1988-1989), Supercupa Europei (1986), 5 titluri de campion si 4 Cupe ale Romaniei, plus trofeul de golgheter al Diviziei A (1987-1988, 34 goluri).

Ca antrenor, le-a pregatit pe Steaua Bucuresti (1992, 2000-2002, 2002-2004), Universitatea Craiova (1994-1995, 2010, 2019-2020), Romania U21 (1996-1998), Romania (1998-1999, 2004-2009, 2010, 2011-2014) si Al Ittihad Jeddah (2014-2016). Presa a speculat ca el va deveni noul manager general al CSA Steaua, dupa ce echipa va reusi promovarea in Liga 3 si noua arena din Ghencea va fi finalizata. In palmaresul de antrenor se gasesc 1 titlu (2000-2001) si 3 locuri secunde in Divizia A, 1 Cupa Romaniei (1991-1992), 1 Supercupa Romaniei (2001), calificari la Euro 2008 si Euro 2016, dar si calificarea la turneul final al Euro 1998 U21.