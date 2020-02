Breaking news: Victor Piturca se intoarce in fotbalul romanesc! Cu cine s-a inteles dupa ce a plecat de la Craiova si ce plan FABULOS vrea sa puna la punct! Anuntul momentului

Victor Piturca se intoarce in fotbalul romanesc.

Fostul antrenor al celor de la Craiova, Victor Piturca, este foarte aproape de o revenire in fotbalul romanesc. Dupa ce initial apropiatii acestuia spuneau ca nu se va mai intarce in fotbalul din Romania, Piturca si-a dat acordul de veni manager general la CSA Steaua, potrivit Fanatik.

Acesta a avut mai multe discutii ultimul timp cu generalii din Armata si in cele din urma si-ar fi dat acordul ca din vara sa preia functia de manager general al echipei. Piturca nu va fi antrenor, ci doar manager, intrucat se va merge in continuare pe mana lui Daniel Oprita, echipa avand ca obiectiv promovarea in Liga a 3-a.

Potrivit sursei citate, acesta a discutat cu generalii din Armata si este interesat sa cumpere si 15-20% din actiuni in momentul in care clubul se va transforma in societate pe actiuni.