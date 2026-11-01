Victor Becali consideră că Laurențiu Reghecampf este cea mai potrivită alegere pentru banca tehnică a celor de la FCSB. Agentul FIFA a lăudat decizia conducerii de a-l readuce pe antrenor și a explicat că experiența acestuia și relația cu Gigi Becali pot face diferența.

Reghecampf a fost numit oficial la FCSB pe 24 septembrie 2026, când l-a înlocuit pe Marius Baciu. Tehnicianul a început foarte bine al treilea său mandat la echipă, cu trei victorii consecutive în campionat. Ultima dintre ele a venit în fața rivalei Rapid, scor 4-1.

Seria pozitivă a fost întreruptă în Cupa României, unde FCSB a pierdut cu 0-1 în fața divizionarei secunde Gloria Bistrița.

Victor Becali: „Cea mai bună variantă! Știe metehnele patronului”

„Craiova are lotul cel mai echilibrat, are bancă, iar celelalte nu au. Elisor e bun, bun rău. Dar și Boutoutaou de la FCSB e bun, are calitate. Dar are nevoie de puțin timp.

Reghe e în grafic acum la FCSB. Eu cred că va arăta mai bine de la meci la meci. Și cred că era cea mai bună variantă de antrenor, are o relație bună cu patronul, știe metehnele acestuia, știe să colaboreze, are mai multă experiență acum”, a declarat Victor Becali la Sport Total FM.

Sub comanda lui Reghecampf, FCSB a urcat pe locul #6 în Superliga, cu 21 de puncte după 13 etape. Formația roș-albastră se află la 12 puncte în spatele liderului Dinamo.

Următorul test pentru echipa lui Reghecampf este deplasarea cu Universitatea Cluj, programată luni, de la ora 20:30, în etapa a 14-a. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

În cazul unui succes, FCSB poate urca până pe locul 4, poziție ocupată în prezent de Petrolul Ploiești.

Acesta este al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor. În precedentele două perioade, între 2012 și 2014 și între 2015 și 2017, tehnicianul a adunat 176 de meciuri la conducerea echipei.