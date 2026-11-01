Victor Becali consideră că Laurențiu Reghecampf este cea mai potrivită alegere pentru banca tehnică a celor de la FCSB. Agentul FIFA a lăudat decizia conducerii de a-l readuce pe antrenor și a explicat că experiența acestuia și relația cu Gigi Becali pot face diferența.
Reghecampf a fost numit oficial la FCSB pe 24 septembrie 2026, când l-a înlocuit pe Marius Baciu. Tehnicianul a început foarte bine al treilea său mandat la echipă, cu trei victorii consecutive în campionat. Ultima dintre ele a venit în fața rivalei Rapid, scor 4-1.
- Seria pozitivă a fost întreruptă în Cupa României, unde FCSB a pierdut cu 0-1 în fața divizionarei secunde Gloria Bistrița.
Victor Becali: „Cea mai bună variantă! Știe metehnele patronului”
„Craiova are lotul cel mai echilibrat, are bancă, iar celelalte nu au. Elisor e bun, bun rău. Dar și Boutoutaou de la FCSB e bun, are calitate. Dar are nevoie de puțin timp.
Reghe e în grafic acum la FCSB. Eu cred că va arăta mai bine de la meci la meci. Și cred că era cea mai bună variantă de antrenor, are o relație bună cu patronul, știe metehnele acestuia, știe să colaboreze, are mai multă experiență acum”, a declarat Victor Becali la Sport Total FM.
Sub comanda lui Reghecampf, FCSB a urcat pe locul #6 în Superliga, cu 21 de puncte după 13 etape. Formația roș-albastră se află la 12 puncte în spatele liderului Dinamo.
Următorul test pentru echipa lui Reghecampf este deplasarea cu Universitatea Cluj, programată luni, de la ora 20:30, în etapa a 14-a. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
- În cazul unui succes, FCSB poate urca până pe locul 4, poziție ocupată în prezent de Petrolul Ploiești.
Acesta este al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor. În precedentele două perioade, între 2012 și 2014 și între 2015 și 2017, tehnicianul a adunat 176 de meciuri la conducerea echipei.