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Arsenal a obținut victoria la limită după golul marcat de Kai Havertz încă din minutul 16. Deși nu a trimis niciun șut pe spațiul porții, Liverpool și-a creat numeroase ocazii, a lovit și bara, iar pe parcursul primei reprize a cerut de mai multe ori penalty. Andoni Iraola acuză arbitrajul după Liverpool - Arsenal: "Penalty clar!" Cea mai controversată fază s-a produs în minutul 20. La o centrare a lui Bradley Barcola, Alexander Isak a ratat de puțin balonul, iar reluările au arătat că Jurrien Timber l-a tras evident pe atacantul suedez. Chiar și așa, Andrew Madley nu a dictat penalty și nici nu a fost chemat la monitorul VAR.

După meci, Andoni Iraola a susținut că penalty-ul a fost unul clar, iar motivul pentru care nu a fost acordat a avut legătură cu faptul că Isak nu a căzut în momentul în care a fost tras. "Am avut un penalty clar la Isak. A fost tras de tricou și urma să lovească mingea cu capul, dar nu a căzut", a spus Iraola. Întrebat dacă Isak ar fi trebuit să cadă, Iraola a răspuns: "Asta e situația. Ar trebui să-i spun lui Alex ca, data viitoare, să se lase la pământ". Întrebat dacă chiar îi va spune acest lucru atacantului său, antrenorul lui Liverpool a spus: "Da, cu siguranță!". O altă fază controversată acuzată de Iraola s-a petrecut câteva minute mai târziu, când Cody Gakpo a căzut în careul advers după un duel cu Christos Tzolis.

Iraola: "Jucătorii mei au dat tot, nu am ce să le reproșez" În ceea ce privește restul meciului, Iraola s-a arătat mulțumit de reacția jucătorilor săi după ce Arsenal a deschis scorul, însă a acuzat problemele de la finalizare. "Mi-a plăcut atitudinea. Probabil cea mai slabă perioadă a noastră a fost până când am primit golul. Reacția de după a fost foarte bună. I-am pus sub presiune și am avut câteva ocazii bune, dar nu am reușit să găsim golul egalizator. Trebuie să le recunoaștem meritele. Golul vine după ce greșim la o repunere de la poartă, iar apoi am avut în continuare suficienți jucători pentru a apăra mult mai bine faza. Aveam 7-8 oameni acolo, dar nu am apărat cum trebuie. După aceea, jucătorii au dat totul. Au fost perioade lungi în care am făcut presing foarte bine și foarte sus. Când ești condus cu 1-0, poate că meritul este ceva mai mic, pentru că adversarul poate să stea mai mult în defensivă. Am câștigat multe dueluri împotriva lor și nu le pot cere mai mult jucătorilor mei în ceea ce privește dorința de a continua să lupte. Am avut ocazii mari. Am lovit bara transversală. Am avut șanse foarte bune. Ar fi trebuit să finalizăm mai bine. Asta se vede ușor, dar motivul principal a fost începutul de meci, care le-a oferit un avantaj important", a mai zis Iraola. Pentru Arsenal a fost prima victorie contra lui Liverpool, pe Anfield, după o pauză de 14 ani. VIDEO REZUMAT Liverpool - Arsenal 0-1

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