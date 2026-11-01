VIDEO Iraola a răbufnit după penalty-ul neacordat în Liverpool - Arsenal: "Data viitoare, asta îi voi spune lui Isak!"

Iraola a răbufnit după penalty-ul neacordat în Liverpool - Arsenal: &quot;Data viitoare, asta îi voi spune lui Isak!&quot; Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool a fost învinsă de Arsenal, pe Anfield, scor 0-1, în derby-ul etapei a noua din Premier League.

TAGS:
Andoni IraolaLiverpoolArsenal
Din articol

Arsenal a obținut victoria la limită după golul marcat de Kai Havertz încă din minutul 16. Deși nu a trimis niciun șut pe spațiul porții, Liverpool și-a creat numeroase ocazii, a lovit și bara, iar pe parcursul primei reprize a cerut de mai multe ori penalty.

Andoni Iraola acuză arbitrajul după Liverpool - Arsenal: "Penalty clar!"

Cea mai controversată fază s-a produs în minutul 20. La o centrare a lui Bradley Barcola, Alexander Isak a ratat de puțin balonul, iar reluările au arătat că Jurrien Timber l-a tras evident pe atacantul suedez. Chiar și așa, Andrew Madley nu a dictat penalty și nici nu a fost chemat la monitorul VAR.

Publicitate

După meci, Andoni Iraola a susținut că penalty-ul a fost unul clar, iar motivul pentru care nu a fost acordat a avut legătură cu faptul că Isak nu a căzut în momentul în care a fost tras.

"Am avut un penalty clar la Isak. A fost tras de tricou și urma să lovească mingea cu capul, dar nu a căzut", a spus Iraola. 

Întrebat dacă Isak ar fi trebuit să cadă, Iraola a răspuns: "Asta e situația. Ar trebui să-i spun lui Alex ca, data viitoare, să se lase la pământ". Întrebat dacă chiar îi va spune acest lucru atacantului său, antrenorul lui Liverpool a spus: "Da, cu siguranță!".

O altă fază controversată acuzată de Iraola s-a petrecut câteva minute mai târziu, când Cody Gakpo a căzut în careul advers după un duel cu Christos Tzolis.

Publicitate

Iraola: "Jucătorii mei au dat tot, nu am ce să le reproșez"

În ceea ce privește restul meciului, Iraola s-a arătat mulțumit de reacția jucătorilor săi după ce Arsenal a deschis scorul, însă a acuzat problemele de la finalizare.

"Mi-a plăcut atitudinea. Probabil cea mai slabă perioadă a noastră a fost până când am primit golul. Reacția de după a fost foarte bună. I-am pus sub presiune și am avut câteva ocazii bune, dar nu am reușit să găsim golul egalizator.

Trebuie să le recunoaștem meritele. Golul vine după ce greșim la o repunere de la poartă, iar apoi am avut în continuare suficienți jucători pentru a apăra mult mai bine faza. Aveam 7-8 oameni acolo, dar nu am apărat cum trebuie. După aceea, jucătorii au dat totul.

Au fost perioade lungi în care am făcut presing foarte bine și foarte sus. Când ești condus cu 1-0, poate că meritul este ceva mai mic, pentru că adversarul poate să stea mai mult în defensivă. Am câștigat multe dueluri împotriva lor și nu le pot cere mai mult jucătorilor mei în ceea ce privește dorința de a continua să lupte.

Am avut ocazii mari. Am lovit bara transversală. Am avut șanse foarte bune. Ar fi trebuit să finalizăm mai bine. Asta se vede ușor, dar motivul principal a fost începutul de meci, care le-a oferit un avantaj important", a mai zis Iraola.

Pentru Arsenal a fost prima victorie contra lui Liverpool, pe Anfield, după o pauză de 14 ani.

VIDEO REZUMAT Liverpool - Arsenal 0-1

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ULTIMELE STIRI
Alin Roman a explicat unde a greșit UTA contra lui Dinamo: „Asta vorbeam și la pauză”
Alin Roman a explicat unde a greșit UTA contra lui Dinamo: „Asta vorbeam și la pauză”
Olympique Marseille, GOL DUPĂ GOL ACUM pe VOYO! Olympique Lyon DA, AS Monaco BA, Strasbourg - Auxerre 5-1
Olympique Marseille, GOL DUPĂ GOL ACUM pe VOYO! Olympique Lyon DA, AS Monaco BA, Strasbourg - Auxerre 5-1
Nuno Campos, încă nemulțumit după ce Dinamo a revenit pe primul loc: ”E loc de mai bine!”
Nuno Campos, încă nemulțumit după ce Dinamo a revenit pe primul loc: ”E loc de mai bine!”
Lovitură pentru Bîrligea! Ce a apărut în Gazzetta dello Sport, după meciul în care a jucat 70 de minute
Lovitură pentru Bîrligea! Ce a apărut în Gazzetta dello Sport, după meciul în care a jucat 70 de minute
Cătălin Cîrjan a spus-o în direct: „Nu titlul este obiectivul la Dinamo”
Cătălin Cîrjan a spus-o în direct: „Nu titlul este obiectivul la Dinamo”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

”Fiara” a reacționat după conflictul dintre Pancu și Diana Șucu

”Fiara” a reacționat după conflictul dintre Pancu și Diana Șucu

Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

AC Milan - Inter 3-1, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Cristi Chivu în Derby della Madonnina

AC Milan - Inter 3-1, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Cristi Chivu în Derby della Madonnina

Jack Grealish, exclus din lot după ce a petrecut două nopți: ”Au băut, au cântat și au plecat acasă foarte târziu”

Jack Grealish, exclus din lot după ce a petrecut două nopți: ”Au băut, au cântat și au plecat acasă foarte târziu”


Recomandarile redactiei
Lovitură pentru Bîrligea! Ce a apărut în Gazzetta dello Sport, după meciul în care a jucat 70 de minute
Lovitură pentru Bîrligea! Ce a apărut în Gazzetta dello Sport, după meciul în care a jucat 70 de minute
Nuno Campos, încă nemulțumit după ce Dinamo a revenit pe primul loc: ”E loc de mai bine!”
Nuno Campos, încă nemulțumit după ce Dinamo a revenit pe primul loc: ”E loc de mai bine!”
Reacția lui Adrian Mihalcea după ce UTA a pierdut cu Dinamo: „Anapoda, ilogic, nu înțeleg”
Reacția lui Adrian Mihalcea după ce UTA a pierdut cu Dinamo: „Anapoda, ilogic, nu înțeleg”
E OUT! S-a decis și nu mai semnează cu liderul Dinamo după revolta suporterilor
E OUT! S-a decis și nu mai semnează cu liderul Dinamo după revolta suporterilor
Alin Roman a explicat unde a greșit UTA contra lui Dinamo: „Asta vorbeam și la pauză”
Alin Roman a explicat unde a greșit UTA contra lui Dinamo: „Asta vorbeam și la pauză”
Alte subiecte de interes
Emoții pentru Liverpool. Ce problemă a descoperit Iraola înainte de startul Premier League
Emoții pentru Liverpool. Ce problemă a descoperit Iraola înainte de startul Premier League
Liverpool a trimis oferta: 120.000.000€ pentru transferul verii
Liverpool a trimis oferta: 120.000.000€ pentru transferul verii
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!