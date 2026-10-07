Cu un singur punct în ultimele cinci runde, FCSB a decis să facă o schimbare la nivelul staff-ului tehnic, astfel că Marius Baciu, adus pe finalul sezonului precedent, a fost înlocuit de Laurențiu Reghecampf (51 de ani).

”Reghe” a fost numit înainte de meciurile echipei naționale, astfel că a avut mai bine de două săptămâni la dispoziție pentru a lucra cu noii săi jucători. Debutul va fi sâmbătă, pe Arena Naționala, cu Oțelul Galați.

Fostul antrenor de la FCSB a spus totul după ce a plecat de la echipă și a dezvăluit când au început să apară probleme în tabăra sa.

Marius Baciu: ”Atunci au început problemele”

„Cu mine n-a fost deloc agresiv Becali. Discuțiile mele cele mai multe au fost cu MM. N-am discutat foarte mult cu domnul Becali. Eu n-am vrut niciodată să-l sar pe MM. Acum, dacă el i-a transmis ce am discutat, noi aveam niște idei și noi tot timpul le-am spus.

Eu niciodată n-am discutat direct cu Becali. N-am vrut să-l sar niciodată pe MM. Te poți gândi la orice, dacă i-a spus sau nu i-a spus. Eu sunt liniștit sufletește că eu, conducătorul staff-ului, am făcut tot ce a ținut de noi pentru a face lucrurile profesionist și corect.

Asta, iarăși, îmi pare rău, am fost limitați la niște lucruri pe care chiar nu puteai să faci mai mult. Problemele la FCSB s-au întâmplat când au venit jucătorii noi”, a spus Marius Baciu, la Prima Sport.

În acest sezon, pe banca lui FCSB a adunat patru victorii, trei remize și șase înfrângeri în 13 meciuri.

FCSB s-a despărțit de Marius Baciu

Marius Baciu a fost înlăturat de la FCSB după ce a ajuns la patru eșecuri și o remiză în ultimele cinci etape din Superliga. Cea mai drastică înfrângere a fost chiar în ultima etapă, 0-5 pe terenul campioanei Craiova.

"Mulțumim, Marius Baciu! FCSB anunță rezilierea contractului cu antrenorul Marius Baciu, care a pregătit echipa noastră începând cu luna mai a acestui an.

Odată cu tehnicianul, vor părăsi echipa și colaboratorii săi, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.

Clubul nostru le mulțumește tuturor pentru efortul depus în această perioadă și le urează mult succes în continuare", a transmis FCSB.