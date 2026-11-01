În lacrimi la ultimul meci, Paulo Fonseca pleacă de la Lyon și merge în Champions League

Paulo Fonseca pleacă de la Lyon

Duminică, Lyon a învins Angers, scor 2-0, în runda a noua din Ligue 1, și a urcat pe locul 3. A fost, cel mai probabil, ultimul meci al lui Paulo Fonseca pe banca lui OL.

La golul de 2-0 reușit de Corentin Tolisso, Fonseca a fost surprins lăcrimând la bucuria alături de jucători, un indiciu că despărțirea de Lyon este iminentă. După meci, portughezul nu a confirmat plecarea, dar nici nu a negat-o.

"Pentru moment nu e nimic, voi fi cu echipa și mâine. Orice este posibil în viitor", a spus Paulo Fonseca, la conferința de presă de după meciul cu Angers.

VIDEO Fonseca, în lacrimi după golul lui Tolisso