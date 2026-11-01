În lacrimi la ultimul meci, Paulo Fonseca pleacă de la Lyon și merge în Champions League

Paulo Fonseca pleacă de la Lyon
Duminică, Lyon a învins Angers, scor 2-0, în runda a noua din Ligue 1, și a urcat pe locul 3. A fost, cel mai probabil, ultimul meci al lui Paulo Fonseca pe banca lui OL.
La golul de 2-0 reușit de Corentin Tolisso, Fonseca a fost surprins lăcrimând la bucuria alături de jucători, un indiciu că despărțirea de Lyon este iminentă. După meci, portughezul nu a confirmat plecarea, dar nici nu a negat-o.
"Pentru moment nu e nimic, voi fi cu echipa și mâine. Orice este posibil în viitor", a spus Paulo Fonseca, la conferința de presă de după meciul cu Angers.
VIDEO Fonseca, în lacrimi după golul lui Tolisso
Paulo Fonseca va fi noul antrenor al lui Sporting
Presa portugheză anunță însă că despărțirea este iminentă, iar Paulo Fonseca va fi noul antrenor al lui Sporting Lisabona. Formația de pe Estadio Jose Alvalade a ajuns deja la un acord cu actualul tehnician, Rui Borger, pentru rezilierea înțelegerii, scrie A Bola.
Decizia celor de la Sporting de a schimba antrenorul vine după ce echipa ocupă doar locul 3 după 10 etape, cu 9 puncte în spatele liderului FC Porto.
La meciul de Liga Campionilor cu Șahtior Donețk, de marți, pe banca lui Sporting ar urma să stea interimarul Tiago Fernandes, antrenorul echipei secunde. Debutul lui Fonseca ar urma să se înregistreze la meciul de acasă cu Moreirense, programat sâmbătă.
Fost antrenor în Portugalia la Porto și Braga, printre altele, Paulo Fonseca a mai antrenat la Șahtior Donețk, AS Roma, Lille și AC Milan. În luna ianuarie a anului trecut a preluat Lyon, iar în cele două sezoane încheiate de Ligue 1 a terminat pe locul 6, respectiv 4.
VIDEO Olympique Lyon - Angers 2-0 (REZUMAT VOYO)