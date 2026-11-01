Sportiva Daria Silişteanu este vicecampioană olimpică de tineret, ea câştigând, duminică, medalia de argint la înot, în proba de 100 m fluture, la Jocurile Olimpice pentru Tineret Dakar 2026.

Românca, învinsă de o rusoaică în finala de la 100 m fluture

Silişteanu a încheiat finala cu timpul 1:00.31. Medalia de aur i-a revenit rusoaicei Serafima Fokina (59.81).

Pe a treia treaptă a podiumului a urcat sportiva braziliană Ana Julia Aguiar Amaral, cu timpul 1:00.49.

16 sportivi din România prezenți la JOT 2026

16 sportivi reprezintă România la JOT Dakar 2026.

Ei concurează la atletism, box, canotaj pe mare, gimnastică artistică, înot, lupte pe plajă, scrimă, tenis de masă, tir cu arcul şi triatlon, informează news.ro.