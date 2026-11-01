Valeriu Iftime este gata să facă o adevărată revoluție la FC Botoșani.

Valeriu Iftime: ”Ideea de a aduce un implant din acesta din străinătate mă tentează!”

După eșecul suferit de moldoveni în fața Universității Craiova, finanțatorul lui FC Botoșani a dezvăluit că este tentat să aducă în cadrul clubului un specialist portughez, impresionat de antrenorii lusitani ajunși în Superliga.

Iftime spune însă că postul lui Marius Croitoru nu este în pericol, iar, în cazul în care planul său se va concretiza, portughezul va face parte din staff-ul administrativ.

”Haideți să vă spun care este treaba. Ideea de a aduce un implant din acesta din străinătate mă tentează. Eu nu vreau să schimb antrenorul sau președintele. Am nevoie de un consultant, un management străin, cu școală, care să vină la Botoșani și să stea câteva luni aici.

Eu am băieți deștepți la Botoșani, dar aș vrea un străin care să aibă școală în acest sens și să fie rupt de realitatea noastră. Vreau să vadă baza noastră sportivă, să stea iarna, să vadă condițiile și să înțeleagă ce greutăți avem. Am niște nume în mine, dar mai caut. Am doi portughezi și mai este un spaniol. Vreau un știutor de fotbal, care vrea să facă ceva în viața lui. Îi dau putere, îl las să vină cu ce idei vrea.

Am suficienți bani pentru a putea face ceva la Botoșani și vreau să ies din zona aceasta de echipă foarte mică. Vreau să fac pasul următor. Vreau o echipă care se bate cu șanse reale, an de an, la play-off. Nu am vreun român pe listă, nu am găsit. Eu nu mă grăbesc, trebuie să analizăm. Nu suntem în criză, dar vreau să găsesc o formulă potrivită spaniolă-portugheză”, a spus Valeriu Iftime, conform DigiSport.