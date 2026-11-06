Paul Angelescu prezintă situația celor peste 2.000 de baraje și lacuri de acumulare din România. Cele mai multe baraje au peste 60 de ani, iar lipsa lucrărilor de întreținere și modernizare a dus la probleme în lanț.

„Am ajuns să merg pe fundul unor lacuri de acumulare care, în mod normal, ar fi trebuit să fie acoperite de metri întregi de apă. Peisajele sunt greu de imaginat, iar ceea ce am descoperit în timpul filmărilor este și mai îngrijorător. România se confruntă cu o secetă extremă, în timp ce multe dintre barajele noastre funcționează cu echipamente vechi de zeci de ani, unele niciodată modernizate. Nu se pune problema ca ele să cedeze, ci de defecțiuni care pot duce la întreruperea livrărilor de apă către populație sau care vor scumpi facturile la curent și la apă”, spune Paul Angelescu.

Ancheta pornește de la criza apei de la Paltinu, în județul Prahova, unde o defecțiune tehnică a dus, în 2025, la întreruperea alimentării cu apă pentru peste 100.000 de persoane. Investigația continuă cu alte baraje importante din țară și scoate la iveală problemele unei infrastructuri esențiale, ale cărei lucrări de modernizare au fost amânate ani la rând. În plus, România a pierdut sute de milioane de euro din fondurile europene destinate acestor investiții.

Cât de vulnerabilă este țara noastră în fața secetei și inundațiilor și ce riscuri ascunde o infrastructură care nu a mai fost modernizată la timp, aflăm duminică, de la ora 18:00, la România, te iubesc!.