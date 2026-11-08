Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapidului, o vede pe Farul Constanța printre echipele care se vor lupta pentru un loc în play-off-ul SuperLigii. Oficialul giuleștean și-a exprimat convingerea în direct la VOYO Sport Live, la o zi după remiza dintre cele două formații, scor 1-1.

„100% se bate la play-off, nu am niciun dubiu”

Întrebat de moderatorul Andrei Grecu dacă Farul este o candidată serioasă pentru primele șase locuri, Angelescu a oferit un răspuns categoric.

„Sigur. 100% se bate la play-off, nu am niciun dubiu. Cel puțin acasă joacă foarte bine, e foarte greu să câștigi la ei. Au un antrenor foarte experimentat, au un lot echilibrat. E o echipă care se va bate să intre în primele 6, la fel ca alte echipe importante, nu știu, CFR, Petrolul, FCSB”, a declarat Victor Angelescu la VOYO Sport Live.

În urma remizei de la Ovidiu, Rapid ocupă locul al treilea, cu 31 de puncte, în timp ce Farul se află pe poziția a șasea, cu 24 de puncte.

După pauza internațională, giuleștenii vor juca în deplasare cu Sepsi, în etapa a 16-a. De cealaltă parte, formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău va primi vizita lui U Cluj, echipă aflată pe locul al cincilea, cu 26 de puncte.