Veste uriasa pentru FCSB: revine jucatorul de 5 milioane de euro! Va putea juca din etapa viitoare

Vintila primeste inca o veste buna. Rand pe rand incep sa-i revina toti accidentatii.

Daca in momentul in care a preluat echipa avea o lista intreaga de jucatori indisponibili, acum antrenorul FCSB se poate relaxa. Dragos Nedelcu este ultimul fotbalist care s-a refacut si poate juca duminica viitoare in meciul cu Sepsi.

Nedelcu a revenit deja la antrenamente si ar putea fi folosit in etapa urmatoare. Tanarul mijlocas central nu a mai jucat de trei luni. S-a accidentat in partida cu Alashkert din preliminariile Europa League.

Nedelcu este cotat in acest moment la 1,5 milioane de euro pe transfermarkt.de, insa Becali spera sa obtina mult mai mult pe fotbalistul sau. Patronul FCSB a declarat ca nu il cedeaza pe Nedelcu pentru mai putin de 5 milioane de euro.