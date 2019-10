Gigi’s Boys! Cei 5 jucatori tineri care pot deveni oameni de baza la FCSB in campionatul viitor

Patronul FCSB a investit pana acum aproape 3 milioane de euro in academie, echipa secunda si in transferuri de juniori, iar roadele incep sa se vada.

Amenintat de Gica Hagi ca nu ii va mai vinde jucatori, patronul FCSB a replicat ca "eu am luat ce trebuia sa iau de la Gica, nu mai am nevoie. Acum eu am academie. Sunt prost, ce mai trebuie sa cumpar? Cea mai buna marfa e la mine". Intr-adevar, grupele de juniori ale FCSB au progresat mult in ultimii ani, iar jucatorii tineri pot deveni solutii pentru echipa de seniori. In afara de cei 5 jucatori remarcati de Sport.ro, in anturajul formatiei lui Bogdan Vintila se mai gasesc Toma Niga (22 ani), Marian Botezatu (18 ani), Ovidiu Perianu (17 ani), Laurentiu Ardelean (18 ani), Vladut Pandele (16 ani) si Adrian Nita (16 ani).

De asemenea, FCSB i-a mai imprumut la alte echipe, pentru acest sezon, pe Sorin Serban (Poli Iasi / 19 ani), Ianis Stoica (Petrolul / 16 ani), Cristian Dumitru (Academica Clinceni / 17 ani), Stefan Cana (Farul / 19 ani), Radu Zamfir (Farul / 19 ani), Claudiu Baciut (Farul / 18 ani), Cristian Andrei (Farul / 18 ani), Alexandru Bodea (Farul / 18 ani), Alexandru Nicola (Farul / 22 ani), Tudor Moldovan (Farul / 19 ani) si Salvatore Marrone (Dunarea Calarasi / 18 ani).

ROBERT ION - 19 ani / mijlocas ofensiv, atacant

Adus in 2017 de la scoala de fotbal Regal Sport, el a jucat la echipa de juniori U19 si la FCSB II, inainte de a fi imprumutat la Academica Clinceni, club cu care a reusit o promovare istorica in Liga 1, fiind titular si unul dintre oamenii decisivi al ilfovenilor. Dupa ce a facut pregatirea de vara cu FCSB, bifand si o prezenta in preliminariile Europa League, Ion a fost din nou cedat pentru un sezon la Clinceni, unde a jucat in 9 partide si a marcat 1 gol. Este unul dintre cei mai rapizi jucatori din Liga 1, impresionand printr-un bun control al balonului. Este international de juniori.

GABRIEL SIMION - 21 ani / mijlocas central defensiv, fundas dreapta

Simion a ajuns la FCSB in 2010, jucand pentru echipele de juniori si pentru cea secunda, iar ulterior a fost imprumutat la Academica Clinceni, Juventus Bucuresti, Dunarea Calarasi si Astra Giurgiu. In ciuda celor doar 21 de ani impliniti, el a acumulat deja 49 de meciuri in Liga 1. Are un bun travaliu, nu se fereste de duelurile puternice cu adversari mai maturi decat el si acopera foarte eficient zona din fata propriului careu.

OVIDIU HORSIA - 18 ani / mijlocas ofensiv

Crescut de Kinder Tg. Mures, Horsia a ajuns la FCSB in 2017, evoluand pentru formatia U19 si pentru FCSB II si pregatindu-se cu prima echipa. In sezonul trecut a fost imprumutat la Academica Clinceni, reusind promovarea cu ilfovenii si bifand 28 de prezente si 5 goluri. In acest sezon a fost cedat la Poli Iasi, una dintre revelatiile Ligii 1, unde a jucat 14 meciuri (toate ca titular) si a marcat 3 goluri. Fara a avea un fizic impresionant, el se evidentiaza prin tehnica in regim de viteza si prin usurinta cu care isi depaseste adversarii. Un avantaj este ca poate juca pe oricare din cele trei pozitii din spatele varfului.

ADRIAN SUT - 20 ani / mijlocas central defensiv

Crescut la juniorii lui Liberty Salonta si ASA Tg. Mures, Sut a evoluat la seniori pentru clubul muresean, Unirea Jucu, Pandurii Tg. Jiu si Academica Clinceni. In iulie 2019, el a fost cumparat de FCSB pentru 400.000 de euro, dar a fost lasat sa joace la clubul ilfovean pana la finalul acestui sezon. Mijlocas defensiv cu fizic bun (186cm, 80 kg), agresiv si disciplinat tactic, el ar putea fi inlocuitorul natural pentru Pintilii si Filip incepand cu sezonul viitor. In actuala stagiune a evoluat 14 meciuri, toate ca titular si integralist, si a reusit 1 gol.

RAZVAN DUCAN - 18 ani / portar

Ducan este considerat unul dintre cei mai talentati tineri portari din Romania. International roman U17 si U19, goalkeeperul s-a format la Centrul de Excelenta al FRF de la Buzau si a intrat in circuitul echipei mari, imediat dupa transferul la FCSB, sub comanda lui Nicolae Dica. Este foarte inalt (193cm) si este considerat "un portar complet". In acest sezon a fost imprumutat la FC Arges Pitesti, unde a jucat deja 5 partide, avand concurenta acerba cu Sebastian Agachi si Octavian Popescu. Daca va juca cel putin 15 meciuri in acest sezon, din sezonul viitor poate deveni prima varianta pentru antrenorii FCSB, in fata lui Balgradean si Vlad.