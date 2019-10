CUPA ROMANIEI | FCSB isi pregateste munitia impotriva lui U Cluj, Mioveni se infrunta cu Hermannstadt. Foresta vrea sa repete performanta cu Dinamo. Programul complet al Cupei Romaniei

Din articol Program complet Cupa Romaniei

Cupa Romaniei revine cu dueluri de top.

Liderul din Liga 2 o intalneste pe Hermannstadt pe teren propriu. Mioveni a suferit o infrangere in ultima etapa, impotriva echipei lui Ianis Zicu, insa ocupa prima pozitie in clasament. Hermannstadt se afla pe loc de retrogradare, ocupand pozitia 12 in clasamentul Ligii 1, cu doar 12 puncte obtinute in 14 meciuri jucate.

Cele doua s-au mai duelat de doua ori, in 2017 si 2018. Primul meci s-a terminat la egalitate, 1-1, iar in cel de-al doilea, Hermannstadt s-a impus cu 2-1.

FCSB vine dupa 7 meciuri fara infrangere in campionat, in timp ce adversara sa se lupta sa scape de locul de retrogradare din Liga 2. U Cluj, favorita la promovare la inceputul sezonului, a castigat ultimul meci, cu Pandurii Tg. Jiu, insa venea dupa o serie de 5 meciuri fara victorie.

U Cluj si FCSB s-au intalnit ultima data in 2015, in finala Cupei Romaniei, cand echipa lui Gigi Becali s-a impus cu 1-0. Ardelenii au castifar un singur duel cu ros-albastrii din 16 intalniri, in 2007.

Marti, 29 octombrie

18.15

CS Mioveni - FC Hermannstadt

21.00

U Cluj - FCSB

Miercuri, 30 octombrie

14.30

Academica Clinceni - FC Botosani

17.00

Sanatatea Cluj - Petrolul Ploiesti

19.30

Foresta Suceava - Dinamo Bucuresti

Joi, 31 octombrie

14.30

Metalul Buzau - Poli Iasi

18.15

Sepsi Sf. Gheorghe - Astra Giurgiu

21.00

FC Voluntari - Universitatea Craiova