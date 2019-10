FCSB, LIDER in Romania: numai Dinamo o bantuie! Efectul Vintila si transformarea INCREDIBILA a FCSB dupa ce a ajuns ULTIMA in Liga 1!

FCSB a avut un start dezastruos de campionat. Era ultima in liga 1 dupa 7 etape!

Stelistii aveau doar 4 puncte si erau la egalitate cu Academica Clinceni, satelitul ros-albastrilor din sezonul trecut. Primii doi principali ai sezonului, Bogdan Andone si Vergil Andronache, au primit indicatii clare de la Becali sa prioritizeze accesul in grupele Europa League. FCSB a ratat obiectivul dupa o dubla cu portughezii de la Guimaraes, in play-off-ul european. Bogdan Arges Vintila, al 3-lea principal din acest sezon, a pornit cu o misiune teribila. Becali i-a cerut sa-l readuca in lupta pentru titlu.

FCSB, lider in Liga 1 cu Vintila antrenor

De la numirea lui Vintila, FCSB a pierdut un singur meci in Romania, chiar pe primul! Stelistii au cedat cu 4-0 la Medias, in fata lui Gaz Metan, chiar inaintea returului cu Guimaraes. Iesirea din Europa a concentrat toata atentia pe campionat, unde rezultatele s-au imbunatatit instant. Intr-un clasament al ultimelor 8 etape, FCSB e lider, la egalitate cu Dinamo! Clasamentul formei o da pe FCSB la 4 puncte peste CFR (care are insa un meci mai putin jucat - diseara, 20:30, cu Poli Iasi) si Viitorul, si 3 deasupra Craiovei lui Piturca!

Urmatorul test major al FCSB, cu Astra lui Budescu si Alibec

Stelsitii au un program accesibil in urmatoarele doua etape. Dupa meciul cu Sepsi (duminica, 21:00, live text pe www.sport.ro), FCSB merge la Botosani, apoi o asteapta pe National Arena pe Astra, o alta echipa aflata in revenire de forma dupa schimbarea de pe banca. Budescu si Alibec, fosti jucatori la FCSB, promit s-o aduca pe Astra inapoi in lupta pentru titlu, obiectivul fixat de patronul Niculae pentru 2020.

Cum arata clasamentul ultimelor 8 etape, dupa venirea lui Vintila la FCSB

1. FCSB - 17

2. Dinamo - 17

3. Craiova - 14

4. CFR - 13

5. Viitorul - 13

Cum arata clasamentul Ligii 1

1. CFR Cluj 27

2. Viitorul 25

3. Craiova 24

4. Gaz Metan 22

5. Astra 22

6. FCSB 21

7. Dinamo 20