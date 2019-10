CUPA ROMANIEI | "U" CLUJ - FCSB LIVE 21:00 | FCSB, cu toate armele spre sferturi! "U" Cluj vrea sa produca marea surpriza si sa ii scoata pe ros-albastri din cursa pentru trofeu! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna U Cluj - FCSB de la ora 21:00 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

FCSB va disputa in aceasta seara meciul din optimile cupei Romaniei pe Cluj Arena in fata celor de la "U" Cluj. Ros-albastri pornesc favoriti in aceasta confruntare in conditiile in care Cupa este un obiectiv important pentru elevii lui Vintila. FCSB nu a mai pierdut de 8 etape in campionat si vor sa contiune seria rezultatelor favorabile.

De partea cealalata, "U" Cluj, a castigat in fata celor de la Pandurii etapa trecuta, scor 1-0, in meciul in care cei de la Pandurii si-au inaugurat stadionul. Echipa antrenata de Adrian Falub, se afla pe locul 13 in clasamentul Ligii a 2-a cu doar 16 puncte acumulate dupa 13 etape.

Cele doua echipe s-au intalnit ultima oara in 2015 chiar in finala Cupei Romaniei, unde FCSB s-a impus cu 3-0.

Adi Popa: "Cupa este foarte importanta pentru noi!"



Atacantul celor de la FCSB, Adi Popa, a declarat ca ros-albastri vor trata cu maxima seriozitate meciul din aceasta seara, cupa fiind un obiectiv foarte important pentru echipa antrenata de Bogdan Vintila.

"Cupa e forate importanta pentru noi, e mai usor pentru un tur superior in Europa League, sigur tratam meciul serios, la victorie, si sper sa ne calificam fara emotii", a spus Adi Popa.

Adrian Falub: "Ce orgolii sa avem cu FCSB?"



Antrenorul celor de la "U" Cluj, Adrian Falub, a declarat ca important este ca lucrurile sa se redreseze in campionat pentru echipa, dar nu se vor da la o parte in meciul cu FCSB.

"Pai noi avem orgolii cu FCSB in momentul asta? Ce orgolii sa avem cu FCSB cand suntem intr-o situatie dramatica in campionat? Normal ca o sa jucam cu FCSB, nu o sa ne dam la o parte. Ce orgolii sa mai avem noi? Noi trebuie sa ne gandim cum putem sa iesim din situatia asta dramatica. Nu m-a crezut nimeni ca e o situatie dramatica. Radeau. Asta e realitatea", a declarat Adrian Falub.

Echipele probabile:



U Cluj: Dur-Bozoanca-Guedj, Migeul, Craciun, Kay-Pirvulescu, Tiago, Dican, Florescu-Goga, Pop

FCSB: Vlad-Manea, Planic, Cristea, Cretu-Oaida, Popescu, Vina-Popa, Gnohere, Coman

Program complet Cupa Romaniei



Marti, 29 octombrie

18.15

CS Mioveni - FC Hermannstadt

21.00

U Cluj - FCSB

Miercuri, 30 octombrie

14.30

Academica Clinceni - FC Botosani

17.00

Sanatatea Cluj - Petrolul Ploiesti

19.30

Foresta Suceava - Dinamo Bucuresti

Joi, 31 octombrie

14.30

Metalul Buzau - Poli Iasi

18.15

Sepsi Sf. Gheorghe - Astra Giurgiu

21.00

FC Voluntari - Universitatea Craiova