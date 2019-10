"Va fi foarte greu!" ULUITOR! Vlad ar putea sa nu mai prinda nici lotul la FCSB! Anunt de ULTIM MOMENT din partea clubului! Cine il scoate din echipa

Helumth Duckadam a vorbit despre situatia lui Andrei Vlad.

FCSB s-a impus in deplasarea de la Hermannstadt, scor 4-0, dupa dubla lui Florinel Coman si golurile marcate de Adi Popa si Gnohere. Echipa antrenata de Bogdan Vintila a acumulat 21 de puncte in 14 meciuri in Liga 1 si se afla pe locul 6 in clasament, ultimul loc care asigura accederea in play-off. Poarta ros-albastrilor la partida de sambata seara a fost aparata de Balgradean, in conditiile in care cu doua meciuri in urma, la partida de la Ploiesti pe care FCSB a disputat-o in deplasare cu Chindia, Vlad a fost titular pe postul de portar.

Presedintele de imagine al celor de la FCSB, Helumt Duckadam, a vorbit despre situatia portarilor de la FCSB si spune ce se va intampla cu Vlad in momentul in care Stefan Tarnovanu (19 ani), portarul celor de la Iasi, se va alatura lotului condus de Bogdan Vintila. Becali l-a transferat pe Tarnovanu de la Iasi, dar aceasta va veni la ros-albastri la vara.

"Un club care vrea sa faca performanta in Europa trebuie sa aiba in curte trei portari de valoare. Au fost cazuri in care echipa noastra a ramas doar in Vlad sau in Balgradean, iar rezerva a fost un copil de la juniori. In opinia mea, Andrei Vlad trebuie sa traga acum tare sa prinda postul de titular, nu cand vine si Tarnovanu", a spus Duckadam la Prosport.

"Nu conteaza ca il ai rival pe Balgradean, deoarece trebuie sa iti propui sa ajungi mai bun ca el. Cand vor fi toti trei la echipa, o sa fie si mai greu pentru Vlad, mai ales ca Stefan Tarnovanu de la Iasi are avantajul ca a ramas la Poli si joaca meci de meci titular in Liga 1. Am vazut ca si el este un copil de mare perspectiva si are calitati. Eu sper ca Andrei Vlad va incepe sa apere din nou si el titular, poarte chiar de la meciul din Cupa Romaniei. E bine ca Mirel Radoi l-a bagat titular la U 21, deoarece Vlad va prinde si mai mult inceredere in fortele sale. Este foarte bine ca Vintila va avea la echipa trei portari buni", a mai spus Duckadam.