Ce LOVITURA pentru Gigi Becali! Finantatorul FCSB-ului isi poate lua gandul de la 10 milioane de euro! Ce s-a intamplat

Finantatorul FCSB-ului spera sa obtina in urma transferului lui Bogdan Planic nu mai putin de 10 milioane de euro.

Bogdan Planic nu a fost de acord cu decizia lui Gigi Becali de a micsora salarille fotbalistilor de la FCSB pe timpul pandemiei de coronavirus si a depus memoriu la TAS pentru a deveni liber de contract.

Fundasului sarb i s-a dat castig de cauza si astfel, acesta a putut sa semneze cu vicecampioana Israelului Maccabi Haifa. Acesta a declarat pentru pagina oficiala de Facebook a clubului ca este nerabdator sa debuteze pentru echipa cu cei mai fanatici suporteri din Israel: "Am auzit multe lucruri bune despre club si despre orasul Haifa. Stiu ca este o grupare care vrea sa castige trofee. Este o provocare pentru mine sa vin aici si vreau sa castig.

Abia astept sa port tricoul verde. Vladimir Stoikovici mi-a spus ca publicul lui Maccabi Haifa este cel mai bun din Israel. Sper sa-i vad cat mai curand posibil in tribune pe fani. Verdele se ridica".

Inainte de Maccabi Haifa, grecii de la AEK Atena s-au interesat de fundasul central de 28, dar au renuntat in cele din urma dupa ce au aflat de litigiul acestuia cu FCSB.

Este o lovitura importanta pentru Gigi Becali, care declara in urma cu cateva luni pentru Digi Sport ca doreste sa obtina 10 milioane de euro in schimbul lui Planic: "Eu nu fac discutii cu fotbalistii. Eu negociez contracte. Asa cum eu le respect, trebuie sa le respecte si ei. Ceea ce se intampla acum cu FCSB este in dezavantajul lui.

Situatia e clara: ori iau eu zece milioane, ori se lasa el de fotbal. Daca il ia vreun club, eu iau zece milioane de la clubul ala. Asa, daca se lasa el nu mai iau nimic".